Una de las familias más carismáticas y queridas que marcaron la vida de muchos en los años 90 fueron los Sinclair, de la exitosa serie de televisión “Dinosaurios”.

La serie hizo reír a chicos y grandes con sus divertidos personajes, pero sin duda, el que se robó los corazones de los televidentes fue el bebé Sinclair, mejor conocido como el nene consentido.

Para todos los fanáticos que extrañan los sartenazos que le daba el nene consentido a su padre, Earl, hay buenas noticias, ¡Dinosaurios estará de vuelta en Disney Plus!

La plataforma de transmisión de video y entretenimiento hizo el anuncio a través de sus redes sociales con una imagen de un huevo roto donde se pueden ver los peculiares ojos del nene consentido y la palabra “Dinosaurios”.

Gotta love this news! Earl, Baby, and the rest of the Sinclair fam are coming to #DisneyPlus. 🦖 Start streaming Dinosaurs on January 29. pic.twitter.com/Xaz08svFPb

— Disney+ (@disneyplus) December 15, 2020