La Triada bajo aviso de clima invernal desde la medianoche

Las carreteras pueden ser peligrosas el miércoles 16 de diciembre, ya que la lluvia helada amenaza con cubrir puentes y pasos elevados con una “capa de hielo” en la Triada.

Antes de la medianoche del martes 15 de diciembre, las nubes comenzarán a acumularse y se esperan lluvias temprano en la mañana, según la meteoróloga de FOX8 Emily Byrd.

Al amanecer, las temperaturas estarán cerca de los 30° y esa capa superficial poco profunda de aire bajo cero puede significar un glaseado de hielo desde Burlington hacia Asheboro y Salisbury.

“Ahora, decir ‘un glaseado de hielo’ no parece gran cosa, pero lo es”, dijo Byrd. “Es algo muy importante porque lo vemos año tras año. Comienza con una lluvia fría, luego esas temperaturas bajan un grado y ese glaseado de hielo en solo minutos hace que los puentes y los pasos elevados sean casi intransitables. Ahí es cuando comenzamos a ver accidentes”.

Al norte y al oeste de la Tríada, podría haber 1/10 de pulgada de hielo en superficies elevadas.

Se espera que las temperaturas suban por encima del punto de congelación antes de la hora del almuerzo del miércoles 16 de diciembre, y solo habrá una lluvia fría durante el resto de la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional en Raleigh implementó avisos de clima invernal moderado para los condados de Alamance, Chatham, Davidson, Davie Forsyth, Guilford, Randolph y Rowan desde la medianoche hasta las 12:00 pm del miércoles 16 de diciembre.

Los condados de Caswell, Rockingham, Stokes, Surry, Wilkes y Yadkin verán avisos de clima invernal por unas pocas horas más, desde la medianoche hasta las 4:00 pm del miércoles 16 de diciembre.

Happy Tuesday!🌞

❄️Winter Weather Advisory is in Effect for Northern Piedmont from midnight tonight until midday Wednesday

🧊Expected Ice Accumulations for the Northern Piedmont will range from a thin glaze to as much as a one to two-tenths of an inch. #NCWX pic.twitter.com/VE8Vd5JseL

— NWS Raleigh (@NWSRaleigh) December 15, 2020