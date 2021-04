La última oportunidad para empujar la reforma migratoria

Tenemos una oportunidad para impulsar la esperada reforma migratoria integral, quizás sea la última oportunidad que tengamos en años y por eso todos, más que nunca, debemos actuar.

Querido lector, desde 1999 he estado viajando a Washington DC en busca de una reforma migratoria que pueda poner en orden este sistema que ya ha estado roto por más de treinta cinco años. Desde entonces, he visto que, gobiernos van y gobiernos vienen, algunos de ellos con la intención de arreglar el asunto y otros totalmente apáticos al cambio.

En momentos se me ha cruzado por más mente abandonar el tema y ya no luchar más, pero luego veo las injusticias que se cometen en contra de la comunidad indocumentada y no puedo abandonar el campo de batalla, algo que me ha mantenido la llama ardiendo es mi fe en Dios. Creo que, en algún momento, Dios oirá la oración de miles que piden por justicia y legalización.

Nuestra última oportunidad para empujar la reforma

Hoy un nuevo gobierno otra vez ha tomado las riendas de Estados Unidos y en su campaña electoral prometió legalizar a once millones de indocumentados, quizás entre ellos estás tú a un ser querido.

Muchos ven esta nueva oferta con recelo y poca confianza, otros como yo, como una nueva oportunidad de luchar y que quizás esta sea la última batalla en la guerra, de tantos años de espera, por ver legalizados a mis hermanos con programas como DACA, TPS y los trabajadores inmigrantes en general.

Hace unos días fui contactada por una organización que hoy se está formando para promover de nuevo esta lucha, les dije que sí, que nos unimos, y no he perdido tiempo, hoy estoy reuniéndome con pastores de todo Carolina del Norte, pues creemos que la ventana de tiempo que tenemos es muy corta y, que si verdaderamente el gobierno del presidente Joe Biden, quiere otorgar una reforma, entonces el tiempo de trabajar es hoy, mañana puede ser muy tarde.

Quiero que sepa que usted juega un papel muy importante para que esta reforma se apruebe, especialmente si usted es indocumentado. Usted necesita trabajar y ponerse al día en lo que está pasando; ponerse a la orden y disposición para luchar mano a mano con los líderes que lo van a estar agrupando en las próximas semanas y meses, para que usted sea parte integral de este trabajo de presión.

No hay tiempo que perder, el 12 de mayo tendremos una reunión virtual donde queremos tener por lo menos 100 empresarios, no solo empresarios de negocios grandes, sino que queremos tenerte a ti, que quizás cortes pasto tu solo, o que vendes Herbalife, o que tienes una carrito de comida. Todo el que hace un negocio, aunque sea pequeño, es un empresario que contribuye con la economía de Estados Unidos.

¿Qué necesitas hacer para participar?

1) Baja la aplicación de Zoom en tu teléfono, si no sabes pídele a alguien que te ayude, ya que por ese medio se estará llevando a cabo la reunión.

2) Llámame, envíame un correo o un texto y dime tu nombre, qué trabajo haces y déjame saber que te vas a unir a la reunión. Al final de esta columna te dejo todos mis contactos.

3) Aparta el día 12 de mayo en la mañana, para que participes en la reunión y seas parte de este movimiento que quizás sea el último para ver una reforma migratoria.

4) Por último y no menos importante, ora y pídele a Dios que ponga su mano poderosa en este asunto.

Conviértete en un vocero de la reforma migratoria, pasando esta información a otros, pon en sus manos estos detalles, así crecerá este movimiento con más rapidez, ya que no tenemos mucho tiempo.

Si quiere contactar a Maudia Meléndez

Para mensajes de texto 704-606-9996

Para mensajes de voz: 704-532-8703

Correo Electrónico: mmelendez@jesusministrytoday.org