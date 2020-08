La vacuna obligatoria contra el coronavirus es ‘poco probable’ en los Estados Unidos

Uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, dijo esta semana que no cree que una vacuna contra el coronavirus sea obligatoria para el público.

Fauci es el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) desde 1984 y ha sido una voz líder a través de la pandemia de coronavirus.

“No creo que nunca veas un requisito de vacunas, particularmente para el público en general”, dijo Fauci en una entrevista con Healthline el martes 18 de agosto.

A veces en el sector de la salud, alguien sin la vacuna contra la gripe no se le permitiría ir a una sala, dijo. Pero, señaló, “nunca mandarías, al menos no creo que lo hicieran, me sorprendería mucho que la ordenara [la vacuna contra el coronavirus] para cualquier elemento del público en general”.

Uno de cada tres estadounidenses no quiere la vacuna

Según una encuesta reciente de NPR/Maris/PBS Newshour, uno de cada tres estadounidenses optará por no recibir una vacuna contra el coronavirus si y cuando esté disponible.

Mientras que el 60 % de los encuestados dijeron que se vacunarán si uno está disponible para ellos, el 35 % dijo que no lo hará incluso si fue gratuito y aprobado por la FDA, a pesar de un número mundial de muertes COVID-19 que se encuentra por encima de 788,000. El 5% restante de los encuestados dijo que no estaban seguros.

Durante la entrevista de Healthline, Fauci también dijo que un Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), será responsable de tomar una decisión acertada sobre quién debe ser priorizado si se dispone de una vacuna segura y efectiva. Fauci dijo que el equipo se complementará con otro comité elaborado por la Academia Nacional de Medicina.

“Cautelosamente optimista” sobre una vacuna

Fauci dijo que sigue siendo “cautelosamente optimista” en una eventual vacuna contra el coronavirus porque los estudios preliminares de la Fase I indujeron un nivel de anticuerpos neutralizantes en los voluntarios de la Fase I que es “equivalente, si no mejor que, lo que se ve con el plasma convaleciente de las personas que realmente se han recuperado”.

El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que se recoge de los pacientes que se han recuperado del nuevo coronavirus. Se está investigando el plasma convaleciente para el tratamiento del COVID-19 y hay cierta información que sugiere que podría ayudar a algunos pacientes a recuperarse del COVID-19.

“Eso no es una garantía”, dijo Fauci sobre la vacuna, “pero es un buen predictor que las cosas vayan bien”.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.