Esta semana el actor y conductor Chabelo cumplió 86 años y con ello han resurgido memes del comediante, pero también momentos difíciles de olvidar, como la vez que Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas.

Esto sucedió cuando Chabelo, cuyo verdadero nombre es Xavier López Rodríguez, filmó con Mario Moreno la película El Extra.

Aunque fue protagonizada por Mario Moreno y Alma Delia Fuentes hay una escena en la que sale Chabelo, en el papel de “Panchito”.

Cantinflas busca defender a los hermanos de Rosita de Chabelo, quien les quiere pegar. Cuando Chabelo llega a la casa para agredirlos, Cantinflas se sorprende con el tamaño del “niño”.

Habrá que recordar que Chabelo mide alrededor de 1.92 metros, mientras que cantinflas medía 1.73 m.

Chabelo comienza a llorar, porque narra que le rompieron su bicicleta, a lo que Cantinflas le dice: “No llore, no llore, no sea tontito, se va a arreglar, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, no se ponga chipil. ¡No llore, no llore, sea hombre, sea hombrecito”, le dice Cantinflas.

Ese fue el momento en que Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas, luego de contestarle “Sí soy hombrecito”, pues además, Cantinflas también le había dado una leve cachetada a Chabelo.

De acuerdo con Xavier López Rodríguez, toda la escena fue improvisada y luego de que terminaron de grabarla, le pidieron que no tocara a Mario Moreno, sin embargo, el primer actor defendió al joven y dijo que lo dejaran.

Aquí te dejamos la escena de El Extra, que se estrenó en 1962 y donde Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas.