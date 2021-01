La vez que Cristian Castro confesó su romance con Thalía y se peleó con Luis Miguel

Hace unos días, a través de sus redes sociales, el cantante Cristian Castro confesó con sus seguidores que ya tiene novia, luego de admitir que no ha tenido tanta suerte en el amor y ahora se ha hecho viral la vez que contó su romance con Thalía.

Tal parece que la revelación sobre su nueva pareja ha llevado a la gente a interesarse más por la vida amorosa del hijo de Verónica Castro y es que han recordado una ocasión en la que el intérprete de Azul confesó que tuvo una relación con la cantante y estrella mexicana.

Fue en un programa argentino, llamado Podemos Hablar, que el también actor dijo que nunca había contado nada sobre aquel romance y dijo que lo único que no quería era que Tommy Montola se enterara.

Yo lo único que no quiero es que se entere su marido, eso es todo”, dijo al cuestionarle si alguna vez había tenido una relación con alguien a quien admire.

Antes de casarse, claro. Tuvimos una cosita ahí, tranquila, no novios declarados. Tuvimos días en que sentimos bonito, cosas.

Aquí te dejamos la vez que Cristian Castro confesó su romance con Thalía.

Además, el cantante, en esa misma entrevista, recordó que era amigo de Luis Miguel, pero que se distanciaron porque los dos se enamoraron de la misma persona.

Sobre el cantante de Ahora te Puedes Marchar, La Incondicional y Culpable o No, Castro, quien recientemente cerró su cuenta de Instagram por señalamientos de violencia de género, señaló:

No somos amigos, porque él no ha querido, realmente, y fuimos amigos en un momento muy lindo también, la verdad que me decepcionó un poco, sinceramente, su personalidad.

Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes y la verdad que me decepcionó un poco, porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció. A partir de ahí él se hace el ofendido. Yo solamente quiero tener mi amistad de vuelta con él, que no lo tome tan a pecho y que volvamos a tener nuestra amistad”, señaló Cristian Castro.