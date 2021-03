La youtuber YosStop habla sobre acusación por pornografía infantil

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop en Youtube, fue acusada por posesión de pornografía infantil; y tras días de silencio decidió hablar.

Y es que una joven llamada Ainara “S” acusó a la youtuber de exponerla cuando tenía 16 años, después de ser violada. En el video publicado en 2018 titulada “Patética Generación”, la youtuber hablaba de la violación de la joven.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

En él, se comentaba que Ainara se había vuelto famosa por un video en redes sociales, donde había sido alcohilizada y violada cuando tenía 16 años.

YosStop aseguró contar con el material y la acusaron de usarlo en ese video, para lucrar en su canal. Por lo que fue acusada de pornografía infantil.

“Niña con moral muy, muy distraída, por no decir que es una put… se hizo muy popular por ser así de puta, se hizo viral, se llama Ainara”, dijo en el video que fue bajado de su canal.

YosStop se defiende de las acusaciones

La joven youtuber se ha defendido en varias ocasiones, asegurando que no posee con el video. Es así que decidió hablar largo y tendido sobre las acusaciones en su contra.

“He sido señalada, acusada y difamada. Decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble”.

“Dicen que yo compartí un video nopor y que también lo tenía almacenado. Repito: mi contenido se basa en temas que ya están en redes sociales. ¿Dónde yo compartí ese video?”, se defendió la joven.

Además por el momento no habló mucho de la denuncia, pero volvió a negar que haya almacenado o compartido el video.

“Yo no almacené ni compartí ese video por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente. Aquí yo expreso mi opinión y punto de vista. Si a alguien no le gusta, está bien… Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente”.

Además recalcó que buscó apoyar a la víctima y que a ella le están imputando un delito que no cometió.

“Usaron mi cara para la denuncia. ¿Dónde están las caras de los agresores? A ellos no los comparten. No me burlé de la violación, pero aún así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades”.

El proceso legal sigue su curso y en caso de ser encontrada culpable YosStop podría pasar hasta 14 años de prisión.