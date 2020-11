Lady Gaga pidió disculpas a su novio por hablar de su ex

Lady Gaga le pidió disculpas a su actual novio por hablar de su ex, Taylor Kinney.

Esto, luego de que la estrella estadounidense se presentara en el mitin de campaña final de Joe Biden el lunes pasado, en Pittsburgh, Pensilvania.

La cantante de Born This Way, Bad Romance y Shallow no pudo evitar recordar su relación con su exprometido Taylor Kinney.

En su participación, Gaga hizo referencia a vivir con el actor durante los cinco años que estuvieron juntos, pues su ex es de Lancaster, Pensilvania.

Lo sé, lo sé. No funcionó. Lo amaba mucho. Simplemente no funcionó. Pero todavía amo a mi chico de Pensilvania”, señaló Gaga en su intervención.

Sin embargo, Gaga aclaró inmediatamente que no se refería a Taylor, sino a Joe Biden:

“¡Amo a Joe! Así que Joe es mi nuevo chico de Pensilvania y no amo nada más que este momento, por este tiempo, para ti y para mí.

Además, antes de cerrar su presentación con el tema You and I, pidió disculpas a su actual novio, Michael Polansky por haber recordado este momento.

Para mi novio que está aquí esta noche, lamento mucho haber tenido que hacer todo el asunto de Pensilvania y que salí con un chico de aquí. Te amo mucho, pero es verdad.

Lady Gaga muestra su apoyo a Joe Biden

Además de la presentación que tuvo en el cierre de campaña de Biden, la también actriz ha mostrado su apoyo de manera recurrente al candidato originario de Pensilvania.

A través de sus redes sociales, como en Instagram donde tiene más de 44 millones de seguidores, Gaga ha compartido fotos y videos invitado a la gente a que vote: