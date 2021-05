Lady Gaga quedó embarazada a los 19 tras violación de un productor: “Sentí culpa”

En una reciente entrevista con Oprah, la actriz y cantante Lady Gaga contó que quedó embarazada a los 19 años, luego de una violación por parte de un productor, misma que le ocasionó un brote psicótico.

La ganadora de un Oscar habló sobre la experiencia en el show The Me You Can’t See, un programa producido por Oprah Winfrey y el príncipe Harry en el que abordan temas de salud mental.

La cantante de 35 años narró que ella tenía 19 y estaba trabajando en la industria de la música cuando un productor le dijo “quítate la ropa”.

“Dije que no y me fui, pero me amenazaron con quemar toda mi música. Y no se detuvieron, no dejaron de decirme (que me quitara la ropa) y me congelé, no me acuerdo”, explicó Stefani Germanotta, su verdadero nombre.

Lady Gaga no dio detalles de qué pasó después de que quedó embarazada a los 19 años, tras la violación del productor y se negó a nombrarlO, pues explicó que no quiere enfrentarlo nunca más.

Esta no es la primera vez que Lady Gaga habla sobre el brote psicótico que tuvo como consecuencia de la violación y todos los problemas mentales que esto le trajo.

De acuerdo con Gaga, los recuerdos dolorosos volvieron luego de una visita al hospital con un psiquiatra.

Sentí un dolor total, luego no sentí nada y luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas y me di cuenta que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina.

En la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque me habían abusado. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, contó Gaga al programa que está disponible en Apple TV +.

Lady Gaga afirmó que la forma en que se sintió es la misma a como ocurrió después de haber sido abusada sexualmente.

Me han hecho tantas resonancias magnéticas y exploraciones en las que no encuentran nada, pero el cuerpo lo recuerda.

No sabía qué pensar de ello, no sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme o pensar que era mi culpa. Fue algo que realmente cambió mi vida”.

De acuerdo con la cantante, inicialmente se culpó a ella misma y pensó “qué hice en mi vida para que esto me pasara”.

Había una especie de culpa, tal vez religiosa, que se le atribuye a haber inspirado, de alguna manera, la violencia””, dijo a Oprah.

