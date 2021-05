Lady Gaga es una de las máximas estrellas del pop, la artista ha vendido millones de dólares en discos y reproducciones de sus éxitos, ha sido parte del medio tiempo del Super Bowl y hasta se ha dado el lujo que duden de su género.

Esto y más ha logrado Lady Gaga en una década, desde que lanzó “Born This Way”, un disco que la elevó a ser una de las máximas exponentes del género pop y de paso, le hizo ganar millones de fanáticos en el mundo.

Lady Gaga: Lanzarán reedición de ‘Born This Way’ a una década de su estreno

A 10 años del lanzamiento del disco “Born This Way“, la cantante Lady Gaga publicará una reedición especial que saldrá a la venta el 18 de junio y obviamente traerá material extra para el deleite de todos sus fans.

La edición conmemorativa por el décimo aniversario, que saldrá bajo el título “Born This Way The Tenth Anniversary”, incluirá una nueva versión de la canción “Judas”.

La nueva edición tendrá 14 temas originales y varios extras

Universal Music confirmó el lanzamiento que tendrá 14 temas originales y, a partir de ellos, otros seis que surgieron de la reinterpretación realizada por diversos artistas.

Actualmente no hay lista de colaboradores confirmada, pero se dará a conocer “en las próximas semanas”.

Por lo pronto, sólo sabemos de la nueva versión de “Judas” realizada por la rapera estadounidense Big Freedia, una de las primeras del mundo del hip hop en abrir el debate sobre la identidad de género.