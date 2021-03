Lamar Odom se pone sentimental al recordar su matrimonio con Khloé Kardashian

Dicen que recordar es volver a vivir y así lo dejó en claro el exbasquetbolista Lamar Odon, quien se puso emotivo al recordar cómo vivió su matrimonio con Khloé Kardashian.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista publicó un video en el que reaccionó al maratón Khloé & Lamar y en donde quedó registrado el día que se casaron.

Hay que recordar que el deportista y la empresaria y estrella de televisión estuvieron casados desde el 2009 y se divorciaron en el 2016.

Mi show con mi exesposa. Quiero agradecerles: Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Robert y Kourtney por aceptarme y amarme sin juzgar. Todos ustedes me dieron una familia y por eso siempre estaré agredecido”, escribió Lamar en la publicación.

Y es que actualmente el canal de televisión E! está transmitiendo un maratón de todos los episodios de Keeping Up With the Kardashians, así como todos sus spin-offs, esto, de manera previa al estreno de la temporada final.

Es una locura cómo vuela el tiempo. Este es el maratón de Lamar Odom y Khloé. Nunca olvidaré el día en que me casé en televisión. Me pongo un poco emotivo al verlo”, enfatizó Lamar.

El spin-off Khloé & Lamar se transmitió durante dos temporadas, en 2011 y 2012. La pareja se casó solo unas semanas después de comenzar a salir juntos.

Aquí te dejamos el video en el que Lamar Odom se puso emotivo al recordar su matrimonio con Khloé Kardashian.