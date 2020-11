LaMelo Ball vistió por primera vez la camiseta de su hogar en la NBA, Charlotte Hornets, propiedad del legendario Michael Jordan.

El joven tiene apenas 19 años pero desde ya tiene un camino por recorrer de la mano de Jordan que le podría aportar mucho a su carrera.

Son muchas las expectativas que se posan sobre la joven estrella del baloncesto. En primer lugar, incluso antes de ser la tercera elección en el draft de la NBA, ya era capaz de tener la atención de los medios. Y no solo por sus cualidades, sino por ser hijo del polémico LaVar, jugador de futbol americano en la NFL.

El aderezo de esta relación lo pone el hecho de que LaVar retó Michael Jordan en abril de este año asegurando que en uno contra uno lo derrotaría “muy rápido y fuerte”. En ese momento tal vez no se imaginó que Jordan sería el jefe de uno de sus tres hijos.

Ante la inminente pregunta de si será posible ver ese 1 vs 1 de LaVar y Jordan le tocó responder a LaMelo en su presentación con Charlotte Hornets:

“No creo que vaya a suceder… Y creo que sabemos cómo resultaría, para ser honesto… Quiero decir que es mi papá y mi jefe, así que ahora estoy en ambos lados”.

