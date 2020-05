¿Lamentaremos los rescates de la crisis?

La crisis del coronavirus sigue siendo la historia de nuestros días. Pocos eventos han afectado nuestras vidas y nuestra economía con tanta fuerza. Observamos ansiosamente los datos diarios sobre casos y muertes, con la esperanza de ver que las curvas estadísticas finalmente bajen.

He calificado el daño económico causado por el virus como la recesión obligatoria . La recesión actual, y, de hecho, estamos en una recesión, es diferente a cualquiera de sus predecesoras. Las recesiones típicas son causadas por algún exceso en la economía, siendo la más común una excesiva indulgencia en la deuda privada.

Por el contrario, la recesión obligatoria es una recesión planificada. Las interacciones económicas se han reducido a propósito para limitar la propagación del virus y evitar que nuestro sistema de atención médica se vea abrumado. La pérdida de actividad comercial y empleos ha sido el precio que hemos pagado para reducir las muertes y enfermedades causadas por el virus.

Esta es la razón por la cual el gobierno federal se ha movido rápidamente para respaldar a las empresas y hogares con la esperanza de evitar que caigan en bancarrota y caos financiero. La ayuda federal ha sido enorme. Hasta la fecha, el Presidente y el Congreso han asignado casi tres billones de dólares (trillion en inglés) para apoyar a empresas, personas, agricultores y socorristas, y existe la probabilidades de que más dinero esté por venir. La Reserva Federal, el banco central de la nación, también ha reservado cuatro billones de dólares (trillion en inglés) en recursos para mantener el funcionamiento de los mercados financieros y también para apoyar a las empresas y los gobiernos locales.

El razonamiento de estos costosos esfuerzos es sencillo. El coronavirus nos sorprendió a la mayoría, por lo que las empresas y los hogares no pudieron planificarlo. Los pasos que se han tomado para controlar el virus, incluido el cierre de gran parte de la economía, también han sido una sorpresa. Como nación, hemos decidido que las personas y las empresas no deberían ser conducidas al colapso económico por algo que no han tenido en cuenta para causar o prever.

Por lo tanto, el esfuerzo combinado de siete billones de dólares del Presidente, el Congreso y la Reserva Federal está diseñado para mantener viva la economía hasta que el virus sea controlado y desterrado. La alternativa es dejar que gran parte de la economía sea destruida.

Sin embargo, ¿habrá que pagar algún precio por este rescate financiero federal masivo? Y si la respuesta es sí, ¿qué tipo de precio será?

Hay dos precios potenciales. El primero es el posible precio relacionado con el aumento del gasto en el presupuesto federal. Estos son los tres billones de dólares, hasta ahora, que mencioné anteriormente, que ya han sido aprobados por el Congreso y el Presidente. Estos 3,000 millones se prestan y, por lo tanto, se agregan a la deuda nacional.

Una forma de evitar más deudas es reducir los gastos. Pero con el gasto federal anual total antes de la crisis del virus cerca de cinco billones de dólares, es imposible que los legisladores federales hayan llegado a un acuerdo para reducir otros gastos federales en un 60.

Además, algunos dicen que hay una lógica para este préstamo. Sin los préstamos que financian el rescate federal, es probable que una gran cantidad de empresas y hogares se hayan declarado en bancarrota. Con la ayuda federal, pueden mantenerse económicamente vivos y volver a trabajar después del virus.

Aún así, hay un precio a pagar. Estamos tomando prestados recursos económicos del futuro para usar hoy. Por lo tanto, el precio es que la economía no crecerá tan rápido en el futuro. De hecho, la investigación económica confirma que este es el mayor costo para una deuda nacional mayor.

Ahora permítanme recurrir a la segunda punta del esfuerzo de rescate federal, que montó la Reserva Federal (o Fed). ¿Cómo está pagando la Fed por su plan de cuatro billones de dólares? La respuesta es que no tienen que pagar, ¡porque la Fed tiene el poder de crear dinero! En los viejos tiempos, el dinero se imprimía literalmente, pero hoy en día los billetes verdes se crean digitalmente.

Sin consecuencias , ¿usted podría preguntar? No. Tradicionalmente, el precio de cualquier flujo de dinero de impresión del banco central es que todos los precios en la economía aumentarían a un ritmo más rápido. En otras palabras, inyectar más dólares en la economía puede conducir a una inflación más rápida.

Observe que dije puede . La impresión y distribución de más dinero permite a las personas comprar más. Si la cantidad de productos y servicios que compra la gente no aumenta, se producirán precios más altos, una inflación más alta. Pero si la oferta de productos y servicios sigue el ritmo de la demanda (compra), entonces no se producirá una inflación más alta.

Curiosamente, muchos economistas dicen que esto es exactamente por qué se necesitaba un plan de rescate para las empresas. Si se permitiera el fracaso de un gran número de empresas, habría menos oferta y más inflación.

En este momento, incluso con más dólares circulando, el consenso entre los economistas es que la tapa de la inflación no explotará. Muchas personas usarán los nuevos dólares solo para pagar las necesidades. Otros simplemente se aferrarán a los dólares, especialmente con las tasas de interés tan bajas. Pero si las compras se adelantan a la producción, incluso por un tiempo, la inflación podría saltar.

Entonces, ¿pagaremos un alto precio por la ayuda financiera del gobierno a las personas y las empresas durante la crisis del virus? O, ¿vale la pena pagar algún precio considerando las alternativas? Usted decide.