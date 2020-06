El excapitán de la Selección de Estados Unidos, Landon Donovan, confía en que el combinado de las barras y las estrellas gane algún día el Mundial si se ocupan de formar más jugadores como Clint Dempsey o Michael Bradley.

Donovan fue invitado al programa Fox Indoor Soccer, en vísperas del décimo aniversario del partido en que Estados Unidos le ganó a Argelia en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el Capitán América anotó el agónico gol que les dio el pase a la siguiente fase.

«Un tipo como Clint no fue desarrollado, simplemente sucedió. No estaba bien desarrollado y no podemos confiar en tener suerte de esa manera algunas veces. Un tipo como Michael Bradley fue desarrollado. Estaba cerca de su padre, estaba en buenos clubes. Necesitamos más de eso y menos de circunstancias aleatorias», aseguró el histórico 10.

Howard se unió a Donovan

Otro invitado fue el veterano arquero, Tim Howard, quien también estuvo presente en aquel encuentro de Sudáfrica 2010 y aseguró que fue parte de un nuevo panorama para el futbol en Estados Unidos.

“De niño vi el Mundial del 94 en el Rose Bowl, la selección de Alexi Lalas (conductor del programa) cambió el soccer en Estados Unidos. Recuerdo que en Sudáfrica 2010 la gente nos seguía, nos animaba, y pensé, ‘estamos siendo parte de un nuevo panorama para el futbol en Estados Unidos, somos el siguiente paso’”, dijo Howard.

Landon Donovan hizo hincapié en que el correcto desarrollo de jóvenes jugadores en la MLS, más los que se vayan sumando al futbol europeo, como Christian Pulisic, es la clave para que la Selección de Estados Unidos llegué a un nivel de primera y pueda ganar cosas importantes.