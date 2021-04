Lanzan nueva serie de Chucky, mira cómo se llamará el primer episodio y su adelanto

Esta no es una broma de April Fools, advirtió el creador de Chucky, luego de anunciar que se estrenará una nueva serie del muñeco diabólico y de dar detalles del primer episodio, como el nombre que llevará.

A través de su cuenta de Twitter, Don Mancini, creador de la franquicia, compartió un breve adelanto del nuevo programa de Child’s Play, Chucky.

En el adelanto, se puede ver que, entre los productores se encuentra el propio Don Mancini, además de David Kirschner, Nick Antosca, Marley Peyton y Alex Kedlund.

Asimismo, el primer episodio se llamará Death by Mysadventure y será dirigido por el propio Mancini.

Aquí te dejamos la publicación con la que Don Mancini anunció que Chucky tendrá una nueva serie y dijo cómo se llamará el primer episodio.

This is no April Fools’ joke. #CHUCKY the series is officially in production and coming to @USA_Network and @SYFY this fall. If you can’t wait that long…catch the Chucky movie marathon airing ALL DAY today on SYFY! pic.twitter.com/GXhBN4TPvH