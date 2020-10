Lanzan tráiler de la última película de Chadwick Boseman, el actor de Black Panther

Netflix publicó el tráiler de La Madre del Blues, la última película que grabó Chadwick Boseman y que está protagonizada también por Viola Davis y Glynn Turman.

Recordemos que el actor, quien protagonizó Black Panther, murió el 28 de agosto a los 43 años de edad.

La Madre del Blues será estrenada en la plataforma de streaming el 18 de diciembre, lo que sin duda genera exceptiva para muchos fanáticos que ya ansían ver la última grabación de Boseman.

La película desarrolla la historia de la pionera del blues y su banda, quienes se reúnen en un estudio de grabación en 1927.

Esta película es una adaptación de la obra de August Wilson y es producida por Denzel Washington.

Mira el avance completo aquí.

Ah-one…Ah-two…you know what to do. From director George C. Wolfe and producer Denzel Washington, Ma Rainey’s Black Bottom starring Viola Davis and Chadwick Boseman.@MaRaineyFilm coming to @netflix globally December 18. pic.twitter.com/yDoJaKwUlw

