En una economía global feroz, un título universitario puede ayudar a asegurar un empleo y mantenerlo a la cabeza de la competencia. Y aunque, en última instancia, el éxito depende de la determinación y el desempeño de los estudiantes, la calidad de las escuelas que eligen ciertamente puede tener un impacto.

Sin embargo, asistir a la educación superior requiere más que solo las calificaciones para ingresar. También necesitará los recursos financieros para asistir. En promedio, la matrícula y el alojamiento y la comida en una universidad de cuatro años cuesta alrededor de $22,000 – $50,000 por año. Varía según el estado público o privado de la escuela y si está dentro del estado. Por esos precios, los estudiantes quieren saber que están obteniendo una buena oferta.

Para determinar las escuelas con mejor desempeño al costo más bajo posible para los estudiantes universitarios, WalletHub comparó más de 1,000 instituciones de educación superior en los Estados Unidos en 30 medidas clave. El conjunto de datos se agrupa en siete categorías, como la selectividad estudiantil, el costo y la financiación y los resultados profesionales. Las métricas varían desde la proporción de estudiantes por docente hasta la tasa de graduación y el salario medio posterior a la asistencia.

Reconociendo el desafío de predecir los resultados futuros, la clasificación de las mejores universidades de WalletHub también analiza las métricas posteriores a la asistencia (la tasa de incumplimiento de los préstamos estudiantiles y la proporción de ex-alumnos que superan a los graduados de la escuela secundaria, por ejemplo) para mostrar el valor de la educación que los estudiantes pueden esperar recibir más allá de sus estudios de pregrado.



Las 10 mejores universidades en Carolina del Norte

1. Duke University

2. University of North Carolina-Chapel Hill

3. Davidson College

4. North Carolina State University-Raleigh

5. University of North Carolina-Wilmington

6. Appalachian State University

7. Elon University

8. Salem College

9. Queens University of Charlotte

10. Catawba College

Las mejores universidades de los Estados Unidos