Las adicciones evitaron que Julio César Chávez se retirara invicto

Nadie pone en tela de juicio que Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores en la historia del deporte, luego de enfrentar a los mejores rivales disponibles y dar cátedras de pugilismo en más de 100 combates.

Chávez mantvuo el invicto durante 90 peleas, tenía 89 triunfos y un empate, hasta que Frankie Randall le metió una tremenda paliza en 1994 y a partir de ahí, vino el declive de su carrera en el cuadrilátero.

Para ese entonces, el “César del Boxeo” estaba sumido en adicciones como drogas y alcohol, lo cual provocó un bajón en su rendimiento y le hizo perder el invicto que tanto presumía ante sus adversarios.

“Tal vez si no hubiera tenido esa adicción, habría sido de esos cinco mejores de la historia porque no tengo duda que habría llegado a 100 peleas invicto. ¿Te imaginas? Habría sido el mejor de la historia”, platicó JC en ESPN.

“No me arrepiento de haber caído en las adicciones porque Dios me tenía predestinado algo, con mi recuperación me he dado cuenta del cariño de todo México, es increíble recibir tantos reconocimientos, pero especialmente ayudar a tanta gente en problemas como yo estuve”, agregó.