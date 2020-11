La carrera por la silla presidencial en Estados Unidos tiene un claro favorito en Las Vegas, Joe Biden es el que tiene los momios a favor según los expertos en los múltiples casinos de la Ciudad del Juego.

Esto se debe a que los demócratas son favoritos en Estados Clave y Joe Biden tendría una pequeña ventaja sobre Donald Trump, quien en las pasadas elecciones hace cuatro años tampoco era favorito y se alzó con el triunfo.

La línea de apuesta inició con Joe Biden como favorito en -165, es decir, por cada dólar invertido sólo se ganaría .65 centavos, pero Trump amaneció con un momio de +135, es decir, paga 1.35 dólares por cada billete verde invertido en su candidatura.

Conforme las horas han pasado, los momios han tenido movimiento, todos a favor de Joe Biden y esto se debe a las encuestas de salida de las casillas de votación, aunque no se sabe si el conteo de voto adelantado está en la ecuación.

Al último corte, Las Vegas ponen a Joe Biden con un momio de -210, es decir, se ganaría apenas 45 centavos de dólar por cada uno invertido, mientras que Trump se disparó hasta +180, un momio que ofrece 1.80 dls por cada uno invertido, casi el doble.

La popularidad de Joe Biden ha ido a la alza desde enero, ya que en aquel entonces, los casinos lo ponían con un momio de +550, o una ganancia de 5.50 dls por cada uno apostado, algo que lo alejaba de la presidencia.

Pero debido a las políticas migratorias de Donald Trump, los último sucesos de racismo donde el Presidente no ha tomado cartas en el asunto y otros temas de economía interna, lo colocaron como no favorito en esta nueva contienda contra Biden.

Para estas elecciones, más de 100 millones de ciudadanos hicieron efectivo el voto anticipado, una locura y algo que no se había visto jamás en la historia electoral de Estados Unidos.

Al tener un adelanto o proyecciones de este acto histórico, Joe Biden se puso a la cabeza de forma inmediata, aunque esto no garantiza que gane la Presidencia de a nación más poderosa del mundo.

#BREAKING: Joe Biden attends #ElectionDay canvass kickoff in Philadelphia, Pennsylvania.

Crowd: "Joe! Joe! Joe! Joe! Joe! Joe! Joe! Joe!"

Biden: "From the time I started as a US Senator, Philadelphia brought me to the dance, man!" pic.twitter.com/aLpcubBMCc

— The Hill (@thehill) November 3, 2020