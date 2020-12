Las escuelas de Wake anuncian a los finalistas de Maestro del año 2020

El martes 8 de diciembre, las escuelas del condado de Wake anunciaron a los 10 finalistas para el Premio al Maestro del Año 2020-21.

Cada uno de los finalistas recibió una visita de la “Patrulla Sorpresa”, dirigida por la Superintendente Cathy Moore, quien saludó a cada finalista con una canasta de regalo y un premio. Cada finalista fue elegido entre más de 10,000 maestros en el distrito.

🏆 Today, the 10 finalists for 2020-21 WCPSS Teacher of the Year were safely visited by the “Surprise Patrol,” led by Superintendent Cathy Moore. The winner will be named in February! Learn more at https://t.co/kbTMSReLel. #WhatStartsHereChangesEverything pic.twitter.com/ex0EfJoqm6

