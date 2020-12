Las Kardashians firmaron con Disney; volverán a la televisión

Después de anunciar que en 2021 el reality show, Keeping Up With the Kardashians, se pensaba que esta familia no volvería a la televisión, sin embargo, la peculiar familia llegó a un acuerdo con Disney y seguirán apareciendo en la pantalla chica.

El servicio de Hulu anunció que había firmado un acuerdo con Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, con su madre Kris y las medias hermanas Kylie y Kendall Jenner. En el cual crearán nuevo contenido para transmitir en la plataforma, la cual es propiedad de Disney.

Además, el contenido aparecerá en la plataforma Star, la cual llegará a muchos países, incluyendo a varios de Latinoamérica. En esta habrá contenido para mayores de 18 años, incluyendo películas y series, incluso varias propiedad de la marca FOX, la cual fue recientemente adquirida por Diseny.

No se dieron más detalles sobre el trabajo de las famosas mujeres, ni de qué tratará el contenido que creen, ni siquiera se sabe si ellas saldrán en pantalla.

“Las Kardashian Jenners crearán nuevo contenido global bajo un acuerdo de varios años, para transmitir exclusivamente en Hulu en los Estados Unidos. Y en múltiples territorios en Star a nivel internacional”, escribió la plataforma involucrada”, dice el comunicado.

The Kardashian Jenners will create new global content under a multi-year deal, to stream exclusively on Hulu in the U.S. and in multiple territories on Star internationally. pic.twitter.com/Dke17Gfvrd

— Hulu (@hulu) December 10, 2020