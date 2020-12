Las mejores canciones para escuchar en Navidad

Ya solo faltan unos días para Navidad y ya sea que pases esta por tu cuenta o rodeado de tus mascotas, amigos o seres queridos, una parte fundamental para festejar es la música, por eso, te compartimos las mejores canciones para escuchar este día.

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

De este tema podrás escuchas varias versiones, todas exitosas y divertidas.

Ya sea que optes por la voz de Perry Como, Johnny Mathis o Michale Bublé (cuya versión suma más de 69 millones de reproducciones en YouTube), estamos seguros de que la canción te adentrará a la temporada navideña.

Llegó la Navidad

Si bien muchas de las canciones navideñas están interpretadas por artistas en inglés, “Feliz Navidad” de José Feliciano es sin duda uno de los temas más escuchados.

El artista de Puerto Rico, de 75 años, celebra este año el aniversario 50 de su tema clásico que incluso ha aparecido en series como Glee y que tiene versiones de BTS y Elmo, de Plaza Sésamo.

Dale alegría a tu día, añora los buenos momentos y escucha Llegó la Navidad.

Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow

Ya que estamos hablando de clásicos, hay pocas cosas tan armónicas como la voz de Dean Martin, quien en 1959 nos regaló el tema Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow.

No hay forma de que su melodía no te transporte a un hogar que, en el medio del frío, brinda calor y alegría con los seres queridos.

Hace un año lanzaron un video animado y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. Aquí te lo dejamos.

Last Christmas

En ninguna lista de canciones de navidad puede faltar Last Christmas, de Wham! el legendario dúo compuesto por George Michael y Andrew Ridgeley.

Con más de 564 millones de reproducciones en YouTube, esta melodía es más adecuada si esta Navidad te toca estar enamorada o enamorado (y eso incluye los corazones rotos).

All I Want for Christmas

Y así como no hay una lista de canciones de Navidad sin Last Chrismas, la realidad es que la reina de las canciones navideñas es Mariah Carey y tiene más de un tema para celebrar esta fecha, pero sin duda este es el que no puede faltar en ningún momento.

¿Será imposible cansarse de esta canción?… ¡No lo creemos! Pero otras opciones de la cantante estadounidense son O Holy Night y Oh Santa, cuya versión con Ariana Grande y Jennifer Hudson puedes escuchar aquí.

Llegó la Navidad

Si eres más arriesgada o arriesgado y lo tuyo es bailar y el urbano, pero no puedes dejar de cantar temas de Navidad, no te preocupes, que hicimos una selección para todos los gustos.

Generación Escogida y Ozuna lanzaron este tema con ritmo navideño y un toque de urbano.

Santa Claus Llegó a la Ciudad

Porque somos latinos, no puede faltar la representación de temas en español y aún tenemos más. El Sol nos regala la interpretación de “Santa Claus Llegó a la Ciudad”.

En YouTube, el video de Luismi tiene más de 21 millones de reproducciones y es que, ¿qué puede salir mal cuando mezclas su voz con la Navidad? Exacto… ¡nada!

El Niño del Tambor

Recuerda los días con tus padres y familia con esta clásica interpretación de El Niño del Tambor.

En 1967, el cantante y actor español que hoy tiene 77 años nos dejó esta interpretación que no puede faltar en la cena familiar.

Mi Universo

En cuanto fue lanzado este tema se volvió tendencia en redes sociales y es que la voz de Mijares y Lucero Mijares se mezcla perfectamente, dejando en claro el talento de la familia.

Seguramente este tema será escuchado muchas veces en los próximos años. Si aún no has escuchado la canción, aquí te la dejamos.

Dinos qué opinas de nuestra selección de las mejores canciones para escuchar en Navidad. Sin duda las mejores son aquellas que te recuerdan el amor y los momentos felices de la época, ¿Cuáles pondrías?