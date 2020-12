El famoso evento “Candle Day” está de vuelta en las tiendas de Bath & Body Works y comenzó este viernes por la mañana.

Exitoso entre los conocedores de las velas, el Candle Day de Bath & Body Works se celebra una vez al año y ofrece los mejores precios en todo tipo de velas. Este año habrá diferentes promociones en las compras en línea.

“¡El Día de la Vela anual es un FIN DE SEMANA completo y TODAS las velas de 3 mechas cuestan $ 9.95 a partir de mañana! En línea: viernes SOLAMENTE hasta agotar existencias. En tiendas: viernes a domingo – ¡muchas tiendas abren temprano! ¡Etiqueta tu club de la vela para hacer tus planes de compras!”, publicó la tienda.

Los amantes de las velas podrán escoger entre una gran variedad de 130 velas de tres mechas. Las exclusivas velas que, normalmente tienen un precio de 24.5 dólares, podrán adquirirse desde los $9.95.

🕯 🕯 HUGE CANDLE NEWS 🕯 🕯Annual Candle Day is an entire WEEKEND & ALL 3-Wick Candles are $9.95 starting tomorrow!

💻 Online: Friday ONLY while supplies last!

🛍 In Stores: Friday-Sunday — many stores are opening early! Tag your Candle Club to make your shopping plans! pic.twitter.com/cKaUxYZAlI

— Bath & Body Works (@bathbodyworks) December 4, 2020