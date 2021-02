El papel de las mujeres en la NFL se ha incrementado en los últimos años, la liga quiere dar más espacio o plazas laborales dentro de su organismo, si bien la réferi Sarah Thomas hizo que los diarios voltearan a verla tras su designación para participar en el Super Bowl LV, no es laúnica que tiene una función determinante.

En un deporte donde la vieja escuela decía que los “hombres dominaban”, la mujeres se han abierto camino entre varias brechas, sobre todo, algunas que se resisten a cambiar circunstancias lo clásico que hay en la NFL.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Las mujeres dentro de la NFL, un parteaguas a una nueva Liga

Pero esto no ha importado a muchas chicas, que quieren estar en contacto con la pasión del deporte que aman y han abierto puertas que antes parecían impensables.

Aquí te decimos algunos nombres de mujeres que están involucradas directamente con la Liga y están haciendo historia en la NFL:

Sarah Thomas

Madre de tres hijos y con una experiencia de casi 15 años como réferi, es actualmente parte de las plantillas de árbitros que están semana a semana en la Liga y debido a su desempeño, estará presente en el Super Bowl LV.

Maral Javadifar

Es la actual entrenadora de acondicionamiento físico de los Tampa Bay Buccaneers y es parte del secreto del éxito en el equipo de Bruce Arians y Tom Brady esta temporada.

Sus rutinas de entrenamiento, ejercicios y capacidad para enseñar recuperación son esenciales para que los Bucs estén en el Super Bowl LV este año.

Callie Brownson

Es la jefa de personal de los Cleveland Browns, es la que da órdenes a todos lo involucrados con el equipo, desde el staff hasta los que ayudan en el mantenimiento del Estadio.

Jennifer King

Ella tiene el puesto de coach interina de Running Backs con los Browns. Es parte importante para que Nick Chubb tuviera una temporada de más de mil yardas.

Lori Locust

Es parte del staff de entrenadores de la línea defensiva de los Bucs, madre de dos hijos y es capaz de motivar a los chicos para dar lo mejor partido a partido.

Los Tampa Bay Buccaneers es el único equipo que cuenta con dos mujeres en su plantilla de entrenadores, Bruce Arias confía en el talento de las chicas para que los jugadores den lo mejor en cada partido.

Virgina Halas McCaskey

La hija de George Halas es la actual propietaria de los Chicago Bears, a sus 98 años, la mujer es capaz de llevar a un equipo profesional. Sólo ha conseguido un Super Bowl en su mandato con los Bears, pero sin duda, su liderazgo ha llevado al equipo a tener buenas temporadas.

Janice McNair

Su esposo, Bob McNair, era el dueño de los Houston Texans, ahora, la mujer tomó las riendas del equipo y su fortuna está valuada en unos 4 mil millones de dólares.

Shield Ford Hamp

Con el retiro de Martha Firestone Ford, Shield se convirtió de inmediato en dueña de los Detroit Lions, franquicia en donde ha tomado decisiones en el equipo que han pesado en la historia.

Gayle Benson

Esta mujer no puede presumir uno, sino ser la dueña de dos equipos profesionales, los New Orleans Saints en la NFL y los New Orleans Pelicans en la NBA, algo que nadie posee.

Es parte del secreto del éxito de los Saints en los últimos años y ahora, con la partida de Drew Brees tendrá mucho trabajo por hacer en el equipo.

Otras dueñas de equipos de NFL son Denise York (49ers), Kim Pegula (Bills), Dee Haslam (Browns), Amy Adams Strunk (Titans), Carol Davis (Raiders) y Jody Allen (Seahawks).