Las papeletas recibidas por correo después del día de las elecciones todavía se contarán

Las papeletas enviadas por correo con el matasellos antes del 3 de noviembre, pueden ser aceptadas por la Junta Electoral de Carolina del Norte ( NCSBE , por sus siglas en inglés) hasta el 12 de noviembre, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

“Todas las papeletas deben ser enviadas por correo el día de las elecciones o antes”, según la sentencia. “El cambio es simplemente una extensión de tres a nueve días después del día de las elecciones para recibir y contar una boleta electoral oportuna.”

“Los votantes de Carolina del Norte merecen claridad sobre si deben confiar en una oficina de correos sobrecargada para entregar sus papeletas dentro de los tres días posteriores al día de las elecciones”, dice.

“La necesidad de claridad se ha vuelto aún más urgente en la última semana, ya que la votación anticipada presencial comenzó en Carolina del Norte el 15 de octubre y terminará el 31 de octubre”, continuó

La Fiscalía General del Estado y la NCSBE han estado luchando contra los legisladores republicanos para ampliar la fecha de recolección de las elecciones debido al aumento del número de personas que votan por correo debido a la pandemia del COVID-19 .

El fiscal general Josh Stein anunció el fallo en Twitter el martes 20 de octubre.

BREAKING: HUGE WIN at the 4th C. Court of Appeals for NC voters! By a 12-3 margin, the Court rejects the Republican legislators' effort to disallow votes cast & mailed back on or before Election Day but received after 11/6. 1/

