Si generalmente no presentas una declaración de impuestos (non-filer, en inglés), o si no presentaste una declaración en 2018 o 2019, quizás no sepas que podrías ser elegible para recibir un pago de impacto económico.

Puede que seas una de las nueve millones de personas que están recibiendo una carta del IRS para informar cómo registrarse en su sitio web para reclamar el pago. La nueva fecha límite para presentar es el 21 de noviembre de 2020.

Si recibes esta carta de parte del IRS, es legítima

Para registrar tu reclamación de pago, visita únicamente el auténtico sitio web del IRS o llama directamente al 800-919-9835. Tienes tiempo sólo hasta 21 de noviembre.

Cuidado con estafas

Pero si recibes una llamada, email o mensaje de texto de parte de alguien que dice que te puede ayudar a conseguir tu pago de estímulo, esa persona está perpetrando una estafa de impostores del gobierno en tu contra. Cuelga el teléfono y no respondas los mensajes de texto o emails ni hagas clic en los enlaces.

Porque el IRS no te enviará un mensaje de texto, un email ni tampoco te llamará acerca de tu pago de impacto económico. Y nunca te pedirá que pagues un cargo para obtener tu dinero.

Para consultar más información sobre los pagos de estímulo, visita el sitio web del IRS. Y si alguien que se hace pasar por el gobierno se comunica contigo, no dudes en contárselo a la FTC.