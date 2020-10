Las prioridades de los candidatos judiciales de NC

WFAE, en colaboración con La Noticia, preguntó a los candidatos para las elecciones judiciales de Carolina del Norte en el área de Charlotte sobre por qué deberían ser elegidos (o reelegidos). Aquí están las respuestas que hemos recibido hasta ahora de los candidatos.

Asiento 1 del presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Norte

Cheri Beasley (D)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

Sirvo a nuestra comunidad como juez de un tribunal de familia y estoy comprometido con mi función. Cuando era niño, mi vida se vio afectada por el sistema de tribunales de familia. Mi madre sufría de adicción, lo que nos mantuvo a mis hermanos y a mí dentro y fuera de los tribunales. Sé lo difícil que es esto para las familias, por eso trabajo para mejorar la experiencia de la corte para las familias y los niños.

He estado trabajando a lo largo de COVID-19 para abordar el aumento de la violencia doméstica y la custodia de emergencia. Hemos incorporado nuevas tecnologías, como los tribunales en línea, que han mantenido a nuestra comunidad segura durante la pandemia y, al mismo tiempo, han aumentado el acceso a la justicia para las familias y los niños.

Soy su juez que trabaja para las familias y los niños y estoy comprometido a emitir órdenes con prontitud para que las familias puedan avanzar, garantizando un acceso equitativo a la justicia y ayudando a los tribunales a trabajar mejor para todos en nuestra comunidad. Le pido humildemente su voto para poder seguir sirviendo a nuestra comunidad como juez del Tribunal de Familia.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

El Código de Conducta Judicial de Carolina del Norte Cannon 3 A (6) prohíbe a cualquier candidato judicial hacer comentarios públicos sobre las leyes o políticas actuales de Carolina del Norte. Por lo tanto, tengo prohibido responder completamente a esta pregunta.

Sin embargo, puedo decir que antes de convertirme en juez trabajé durante años como asistente del defensor público representando a personas en nuestra comunidad que no podían pagar un abogado. Innumerables veces defendí a personas que no podían pagar la fianza y, por lo tanto, permanecían bajo custodia. Como sistema judicial que se esfuerza por ser más justo y equitativo, la política de fianzas es uno de los temas que actualmente están siendo analizados por jueces y partes interesadas en el Grupo de Trabajo del Gobernador Cooper sobre Equidad Racial en Justicia Penal.

Paul Newby (R)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

Como juez asociado principal de la Corte Suprema de Carolina del Norte, me postulo para presidente del Tribunal Supremo. Soy el juez con más años de servicio, habiendo sido elegido por primera vez en 2004, y solo el juez actual ha sido elegido dos veces para la Corte Suprema. He sido abogado durante más de 40 años y he practicado en casi todas las áreas del derecho, y soy el único ex fiscal de la Corte. En cada caso, me esfuerzo por aplicar la ley de manera justa, imparcial y coherente, interpretando fielmente la Constitución y los estatutos según lo previsto. No legislo desde el banquillo. Tengo la reputación de ser una justicia honesta, trabajadora y de sentido común. Como resultado, he recibido un apoyo bipartidista generalizado en todo nuestro estado. Reconocida por mi beca legal, enseño a estudiantes de derecho, jueces y abogados. Escribí un libro sobre la Constitución de Carolina del Norte y recibí el Premio de Derechos Constitucionales y el Premio Ciudadano-Abogado. Conociendo la importancia de la educación cívica, hablo con frecuencia con grupos escolares y comunitarios, a menudo sobre mi papel en la dirección de la recuperación de la copia original robada de la Declaración de Derechos de Carolina del Norte. Como Eagle Scout, sirvo a los Boy Scouts y he recibido el Premio Águila Nacional Distinguida y el Premio al Heroísmo por rescatar a 9 personas de una marejada. Visite mi sitio web.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

El papel de los jueces es decidir cada caso que se presenta ante el tribunal sobre los hechos particulares del caso y la ley aplicada a esos hechos. Sin comentar cómo podría fallar en un caso particular que involucre la fianza, como cuestión filosófica, los propósitos de la fianza son asegurar que una persona acusada de un delito comparezca ante el tribunal y proteger a la comunidad si la persona es considerada un peligro para los demás. El uso de la fianza más allá de estos propósitos debe ser cuestionado seriamente. Justicia retrasada es justicia denegada; es imperativo que cada persona tenga su día en la corte de manera oportuna. Las personas no deben languidecer en la cárcel debido a retrasos judiciales.

Juez asociado de la Corte Suprema de Carolina del Norte, asiento 2

Phil Berger Jr. (R)

Ninguna respuesta

Lucy Inman (D)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

En 30 años como abogado y juez, he servido a personas en comunidades grandes y pequeñas. Me postulo para la Corte Suprema de Carolina del Norte para preservar el estado de derecho, para mantener nuestro sistema de justicia justo y libre de políticas e ideologías partidistas, y para buscar la igualdad de justicia para todos.

Todas las personas en cada sala de audiencias merecen ser tratadas con justicia y respeto. Eso significa que los jueces deben escuchar, considerar honestamente los hechos de cada caso, aplicar la ley por igual a todos, sin temor ni favoritismos, redactar decisiones consistentes en términos que el público en general pueda entender y dejar la política en la puerta del tribunal.

En los tribunales de nuestro estado y en el Tribunal de Apelaciones, he cumplido con estos deberes. Traeré este mismo compromiso, experiencia y habilidad a la Corte Suprema.

Tres jueces en jefe jubilados de la Corte Suprema de Carolina del Norte y decenas de magistrados y jueces jubilados en todo el estado, tanto demócratas como republicanos, me han respaldado como el candidato más calificado de mi carrera. Puede obtener más información [en mi página]. Aprecio su preocupación por la justicia y espero ganar su voto.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

Se están explorando programas de reforma de fianzas y fianzas en muchos estados, incluida Carolina del Norte, para abordar las preocupaciones de que muchas personas están encarceladas antes del juicio no porque representen un peligro para otros o porque es probable que huyan, sino porque no pueden pagar la fianza. En general, nuestro sistema de justicia penal podría ser más justo adaptando los criterios de fianza para reducir el encarcelamiento previo al juicio cuando hacerlo no ponga en peligro a las víctimas de delitos o al público en general. La mayoría de los asuntos de procedimiento penal, incluidas las condiciones de encarcelamiento y puesta en libertad antes del juicio, son determinados por el poder legislativo, no por el poder judicial.

Juez adjunto de la Corte Suprema de Carolina del Norte, asiento 4

Tamara Barringer (R)

Mark Davis (D)

Juez del Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte, asiento 4

Escudos Tricia (D)

Abril C. Wood (R)

Juez del Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte, asiento 5

Lora Christine Cubbage (D)

Fred Gore (R)

Condado de Mecklenburg

Juez del Tribunal Superior de Carolina del Norte, Distrito 26A Puesto 1

Casey Viser (R)

Alicia D. Brooks (D)

¿Por que la gente debería votar por usted?

Soy el candidato que se compromete a servir a esta comunidad con integridad y respetar el estado de derecho. Tengo 28 años de experiencia legal que incluye como asistente del fiscal de distrito procesando homicidios, un abogado litigante calificado en el Tribunal Superior, un oficial de audiencias judiciales y un juez de un tribunal de distrito. He estado a la vanguardia de los esfuerzos para ayudar a las personas con adicción activa y a las personas con enfermedades mentales a través de mi trabajo en la corte de tratamiento. Durante mi trabajo voluntario con el tribunal de absentismo escolar, fui mentor de innumerables jóvenes y familias que trabajaban para brindarles las herramientas, el acceso, el apoyo y la orientación que necesitaban para prosperar y evitar que nuestros jóvenes ingresaran al sistema de justicia penal. Apoyé esfuerzos más firmes para ayudar a los ciudadanos que regresaban a borrar sus convicciones, permitiéndoles así volver a comprometerse con la sociedad y participar más plenamente en nuestra democracia. Mi experiencia y mi servicio en nuestros tribunales y en nuestra comunidad me convierten en el juez de elección superior para el Tribunal Superior.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

Carolina del Norte debe continuar mejorando el acceso a la justicia para todos sus ciudadanos. Esto incluye permitir que aquellos sin recursos tengan la oportunidad de ser liberados de la cárcel en espera del resultado de sus casos y brindarles una representación adecuada. Las finanzas nunca deberían ser un obstáculo para obtener justicia, pero desafortunadamente en muchas circunstancias, las fianzas altas, los honorarios excesivos y los costos judiciales crean una barrera para quienes no tienen los medios financieros. Muchas veces, aquellos con cargos de bajo nivel son encarcelados por estadías prolongadas porque carecen de los fondos para pagar para ser liberados. Los jueces deben buscar alternativas a las fianzas en efectivo y los medios menos restrictivos para garantizar la presencia de una persona en el tribunal, como la liberación previa al juicio, monitores de tobillo y fianzas no garantizadas. Esto es especialmente cierto para los acusados ​​de delitos menores. Como juez del Tribunal Superior, aplicaré la ley y trataré a todos de manera justa, independientemente de su origen socioeconómico.

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 1

Kimberly Y. Best (D)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

Desde el asiento hasta la calle, como juez del tribunal de distrito durante los últimos 12 años, he trabajado incansablemente para mejorar los resultados en el tribunal y en la comunidad. Soy un juez de menores certificado, he presidido casos de DSS y asuntos penales de menores, asuntos penales, desalojos, asuntos civiles, custodia, manutención de menores, violencia doméstica y asuntos de distribución equitativa. Creo en poner acciones detrás de mis palabras. Entiendo que la justicia no es única para todos y que cada persona que aparece ante mí tiene una historia única y merece ser escuchada y otorgada un alivio específico a su posición. Me siento honrado de haber servido. También soy miembro de Reeder Memorial Baptist Church, Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. y he participado y me ofrecí como voluntario para el Tribunal de Absentismo Escolar, Race Matters for Juvenile Justice, Juez Principal del Tribunal Civil, Presidente del Subcomité de Justicia Juvenil, serví en el Juvenile Crime Prevention Council y muchos otros eventos y organizaciones orientados al servicio comunitario. Le pido humildemente su voto y apoyo continuo.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

El estado actual de la ley de fianzas de Carolina del Norte es diferente a las políticas que hemos implementado en el condado de Mecklenburg. Hemos sido proactivos en la evaluación de nuestro cumplimiento de la ley tal como está redactada en NC. Se presume la liberación a menos que se pueda demostrar que el infractor representa un riesgo de fuga o representa un peligro para la comunidad. Por lo tanto, he aplicado justa y equitativamente este estándar en base a los hechos que se me presentaron. Los acusados ​​que están encarcelados no deben ser detenidos porque padecen un trastorno por uso de sustancias, enfermedad mental o falta de recursos económicos. Nuestra política de fianzas actual, estructurada con la ayuda de la Universidad de Harvard, proporciona una matriz para que los jueces evalúen verdaderamente el nivel de riesgo de fuga y seguridad para la comunidad. He cumplido con esta nueva política y creo que ofrece una evaluación justa de los acusados ​​que comparecen ante mí.

Pat Finn (R)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 2

Aretha Blake (D)

¿Por que la gente debería votar por usted?

Mi experiencia y liderazgo judicial, experiencia legal diversa, credenciales académicas estelares, compromiso comprobado con el servicio y profesionalismo me califican de manera única para ser reelegido para el Tribunal de Distrito. He presidido miles de casos y he sido reflexivo en mi toma de decisiones y conocedor de la aplicación de la ley. He presidido asuntos relacionados con la delincuencia juvenil, abuso juvenil, negligencia y dependencia, custodia y manutención de menores, violencia doméstica civil y criminal, pensión alimenticia, distribución equitativa, casos penales de delitos menores y compromisos involuntarios. Tengo un comportamiento ejemplar en el tribunal y claras expectativas de decoro y profesionalismo en el tribunal.

Mi experiencia legal previa fue diversa y proporcionó la base para un conocimiento sólido de la ley, una comprensión de las reglas de procedimiento y un estándar de profesionalismo que he traído al tribunal. Practiqué litigios en tribunales estatales y federales en Carolina del Norte y Carolina del Sur mientras estuve en Parker Poe y en mi propio bufete de abogados. Me gradué con honores de la Universidad Estatal de Florida (Phi Beta Kappa) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia (Revisión de la Ley de Georgia). Fui el primer presidente afroamericano de la Mecklenburg Bar Foundation y he trabajado como voluntario durante más de dieciséis años en McCrorey YMCA.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

N.C.G.S. 15A-534 impone parámetros específicos en torno a la toma de decisiones judiciales en el establecimiento de condiciones de liberación. En 2019, el condado de Mecklenburg implementó una política de fianza revisada basada en datos, que se alinea con el estatuto rector al evaluar en el establecimiento de las condiciones de liberación la seguridad de la comunidad y la probabilidad de que una persona comparezca ante el tribunal. La política de fianzas revisada proporciona criterios objetivos sobre los cuales establecer condiciones de liberación y busca reducir la probabilidad de resultados dispares. Según el estatuto y la política de fianza revisada, los jueces conservan la discreción de considerar, entre otras cosas, si la liberación supondrá un peligro de lesión para cualquier persona o si es probable que resulte en la destrucción de pruebas o en la intimidación de testigos. Reconociendo, en consonancia con los datos y la declaración del Presidente del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Carolina del Norte, que el sistema de justicia penal afecta de manera desigual a las comunidades minoritarias, la aplicación constante del estatuto de gobierno codificado por la legislatura y según lo implementado por la fianza revisada del condado de Mecklenburg La política tiene el potencial de generar resultados objetivos e imparciales para todos los acusados, al mismo tiempo que prioriza y garantiza la seguridad de la comunidad.

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 3

Jena Culler (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 4

Donald Cureton Jr. (R)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 5

Fe Fickling-alvarez (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 6

Manos Ty (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 7

Gary L. Henderson (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 8

Christy T. Mann (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 9

Soleado Panyanouvong-Rubeck (R)

Rex Marvel (D)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 10

C. Renee Pequeño (D)

¿Por qué la gente debería votar por usted?

Deseo servir a mi comunidad como juez del tribunal de distrito porque estoy comprometido con el servicio, tengo un gran respeto por la ley y soy un líder colaborador y experimentado. Creo que nuestros Tribunales deben ser accesibles para todas las personas y tengo el conocimiento, las habilidades y los valores necesarios para asegurar que nuestros Tribunales operen con excelencia, eficiencia y equidad en la administración de justicia.

¿Cuál es su posición con respecto a la política actual de fianzas de Carolina del Norte?

Como juez de un tribunal de distrito, siempre revisaré la ley actual pertinente con respecto a la libertad previa al juicio, consideraré cuidadosamente los hechos que tengo ante mí e impondré de manera imparcial y justa un fallo que cumpla con la ley.

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 11

Elizabeth Thornton Trosch (D)

Juez del Tribunal de Distrito de Carolina del Norte Distrito 26 Puesto 12

Roy H. Wiggins (D)