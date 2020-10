¿Las protestas en Estados Unidos son de la izquierda radical?

El 2020 se ha caracterizado por una ola de protestas antirracistas en Estados Unidos, iniciadas en mayo después del fallecimiento de un afroamericano a manos de policías en el estado de Minnesota. El presidente Donald Trump acusa a la izquierda como responsable de las manifestaciones.

En general, las protestas se realizaron en apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan, en español) y también hubo focos de violencia en algunos estados del país.

En medio de un año electoral, el presidente Trump señala a la izquierda radical como uno de los actores clave en el origen de las manifestaciones.

Trump sostiene que grupos de extrema izquierda como Antifa (forma abreviada de antisfacista) son los responsables de la violencia en algunas manifestaciones. Pero, ¿realmente las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos son producidas por la izquierda radical anti-Trump?

Una revisión de documentos legales realizada por The Associated Press ( AP ) muestra que muy pocos acusados de las protestas militan en organizaciones extremistas.

AP asegura que muchos de ellos son jóvenes pertenecientes a los barrios donde fueron detenidos. Además, la agencia de noticias señala que no hay vínculos aparentes con Antifa.

Asimismo, AP no niega los episodios de violencia, los ataques a la policía, los saqueos y la destrucción de comercios, tampoco descarta que algunos acusados son izquierdistas que se oponen al gobierno. Sin embargo, también señala que algunos acusados se suman a las manifestaciones para robar y generar caos.

Un estudio del Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados ( ACLED , por sus siglas en inglés) reveló que el 93% de las protestas realizadas en Estados Unidos bajo el movimiento Black Lives Matter fueron pacíficas.

En más del 93% de todas las manifestaciones relacionadas con el movimiento, los manifestantes no se han involucrado en actos violentos o destructivos , detalla el estudio.

Asimismo, el informe de la investigación señala que las protestas violentas ocurrieron solo en áreas que representan menos del 10% de todos los lugares en los que se llevaron a cabo estas manifestaciones.

Ni el racismo, ni las protestas antirracistas son nuevas en Estados Unidos. Black Lives Matter está en la palestra pública mucho antes de que Donald Trump se hiciera presidente.

La etiqueta #BlackLivesMatter fue tuiteada por primera vez en 2012 en la cuenta del profesor de sociología Marcus Anthony Hunter de la Universidad de California, Los Ángeles.

— DrBlackness (@manthonyhunter) August 20, 2012