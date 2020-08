El lunes 10 de agosto fue el primer día de clases para los estudiantes de la UNC-Chapel Hill y la Universidad de NC State, pero el semestre es muy diferente.

El campus en Chapel Hill no tenía muchos estudiantes antes de las 8 a.m., cuando typicalmente los estudiantes llegarán para sus primeras clases.

La pandemia de COVID-19 no ha cancelado las clases, pero este semestre empezó una semana antes de lo planeado originalmente en un esfuerzo por sacar a los estudiantes del campus antes de una posible segunda ola del virus.

Las tradiciones

No había una larga fila de estudiantes esperando para tomar su tradicional sorbo de agua en el Old Well en Chapel Hill. No había grandes grupos de estudiantes camindao hacia el desayuno con sus nuevos amigos.

Chris Suggs, el presidente de los estudiantes de la UNC, caminó por Chapel Hill.

“Va a estar lleno de mucha incertidumbre, y lo está”, dijo Suggs. “Así que oro para que podamos sacar el mejor provecho de esta situación tan sombría y oscura”.

El uso de máscaras

Solo unos pocos estudiantes estaban entrando a los edificios académicos. También había embajadores universitarios en cada entrada del edificio asegurándose de que todos llevaran una máscara puesta.

Aunque la UNC está ofreciendo algunos cursos presenciales este otoño, solo un tercio de los estudiantes asistirán en persona. Muchos estudiantes tomarán cursos en línea, incluso si viven en un dormitorio del campus.

La UNC ha estado planeando su reapertura de otoño durante los últimos meses y la universidad ha hecho ajustes en todo, incluyendo la disposición de los asientos en las aulas.