Latina en coma por COVID-19 da a luz a su bebé y muere sin conocerlo

A pesar de que las campañas de vacunación contra el coronavirus han comenzado alrededor del mundo, y los números de muertos se reducen, la pandemia no ha terminado y sigue cobrando víctimas con historias que parten el corazón.

Como el caso de Brenda Nicole Sosa, una joven de la ciudad de Mendoza, en Argentina, que tras convertirse en madre por tercera ocasión perdió la vida a causa del COVID-19; no alcanzó a conocer a su bebé.

Brenda Nicole Sosa, de 24 años, era madre de dos pequeños más, uno de cinco y otro de siete años, de acuerdo al medio Clarín.

A principios de mayo y a solo unos días de dar a luz, Sosa contrajo coronavirus. La joven tuvo que ser internada para ser atendida, lamentablemente fue intubada debido a las complicaciones por COVID-19. El bebé nació el miércoles de la semana pasada vía cesárea debido a que Nicole se encontraba en coma inducido.

Con la llegada del bebé todo indicaba que la situación de Sosa mejoraría; sin embargo, Nicole falleció sin conocer a su último bebé.

Con el fin de invitar a las personas a que se sigan cuidando del coronavirus, la familia de Brenda Nicole Sosa publicó el fallecimiento de la joven en Facebook.

“Puedes no creer en el virus y en la pandemia. Puedes decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médico, científico… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no puedes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios”, indicó.

“Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Aunque no creas, puedes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años, QEPD, compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia”, reza la publicación que se ha hecho viral en redes sociales.