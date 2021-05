Latino ataca con cuchillo a Uber y le roba el vehículo en Texas

Un pasajero latino atacó con un cuchillo a un conductor de Uber en Texas y le robó el vehículo.

Así lo aseguró el departamento de policía de Grapevine, quienes en un comunicado alertaron sobre el incidente.

De acuerdo con la policía, se emitió una orden de arresto por robo agravado contra César Soto, de 33 años, de Lewisville.

De acuerdo con los oficiales, el robo habría ocurrido alrededor de las 7:00 AM del jueves y la víctima es un conductor de Uber que estaba dejando a un pasajero afuera de los departamentos Amli en la cuadra 400 de Dallas Road cuando fue atacado.

El conductor atacado fue apuñalado varias veces antes de que el sospechoso se sentara en el asiento del conductor y se fuera.

Asimismo, la policía de Grapevine pidió que cualquier persona que vea a Soto, el latino que robó el auto de un conductor de Uber en Texas con un cuchillo, llame al 911 y que evite enfrentarlo.

We are searching for suspect and stolen vehicle in an early morning carjacking. Details on Facebook: https://t.co/iyjYI3L3xr pic.twitter.com/UGK2rqkpgt