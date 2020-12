Latino muere días después de ser encontrado tirado en calle en Charlotte

Un hombre latino fue encontrado tirado en una calle en el norte de Charlotte, y días después, murió a causa de sus heridas.

El víctima fue identificado como Daniel Vergara, un latino de 31 años, según el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

On Thursday, 31-year-old Daniel Vergara was found in need of medical attention for apparent trauma near 5200 Valcourt Road. Today, he was pronounced deceased at the hospital from these injuries, which were the result of an altercation. Homicide detectives are investigating. pic.twitter.com/YSQlaQZdEC

— CMPD News (@CMPD) December 20, 2020