Un latino muerto en ataque en la Oficina de Inmigración de Orlando

Un latino muerto fue el resultado de un ataque ocurrido en la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos en Orlando.

A través de sus redes sociales, fue la propia policía de Orlando quienes dieron a conocer el incidente.

De acuerdo a los oficiales el siniestro se registró alrededor de las 9:47 AM en la oficina de Lee Vista & Corporate Centre Blvds.

De acuerdo con los oficiales, el sospechoso escapó de la escena, sin embargo, fue encontrado luego de su descripción física.

Aunque el incidente ocurrió el lunes, en una actualización, la policía informó que el sospechoso fue puesto bajo arresto e identificado con el nombre de Alberto Rivero-Milian.

La policía de Orlando señaló que el latino muerto en la Oficina de Inmigración de Orlando fue asesinado a manos del exmarido de la mujer con la que se encontraba.

Alberto Rivero-Milian, de 52 años permanece detenido en el condado de Osceola, aseguró la policía de Orlando.

UPDATE #2: The suspect in today's fatal shooting outside the U.S. Citizenship & Immigration Services Field Office has been identified as Alberto Rivero-Milian, 52. He remains in custody in Osceola County. pic.twitter.com/BSiSVhMakf