Latinos han sufrido más durante la pandemia, revela un estudio

Un nuevo estudio de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que comparado con los blancos, los latinos y afroamericanos sufrieron más pérdidas de empleo y otros ingresos durante la pandemia. Para otros grupos raciales y étnicos, como asiáticos e indígenas, los números son demasiado pequeños para ser analizados en el sondeo AP-NORC.

Millones de estadounidenses han sufrido un saldo devastador durante el año de la pandemia, desde la pérdida de empleos hasta la muerte de seres queridos. Y más de 530 mil personas han muerto en Estados Unidos. Pero esas muertes no han afectado a toda la población de forma igual. Las comunidades de latinos y afroamericanos han sido especialmente azotados por el virus y sus secuelas económicas.

Asimismo, los latinos y afroamericanos son quienes más han perdido a un ser querido por COVID-19 y menos se han vacunado. La pandemia ha matado a estas personas en forma desproporcionada en el país, de acuerdo con los datos más recientes de los CDC.

Datos reveladores del estudio muestran los más afectados han sido los latinos

El 62% de los hispanos han perdido alguna forma de ingreso durante la pandemia. Han perdido empleos, recortes de paga, horarios y licencia sin sueldo.

durante la pandemia. Han perdido empleos, recortes de paga, horarios y licencia sin sueldo. Aproximadamente 6 de cada 10 latinos dicen que sus hogares aún sufren los impactos de la pérdida de ingresos causada por la pandemia.

41% de los latinos dicen que los ingresos actuales de sus hogares son menores que al inicio de la pandemia.

que al inicio de la pandemia. Y aproximadamente 4 de cada 10 latinos no han podido pagar una cuenta en el último mes.

El estudio encuentra además que los latinos tienden a pensar que les va a tomar un largo tiempo salir del hoyo financiero. Aproximadamente la mitad de ellos dicen que siguen sintiendo los efectos de la pérdida de ingresos y que tomará al menos seis meses para recuperarse financieramente.

Aproximadamente 30% de los latinos dicen que han perdido a un familiar o amigo cercano por COVID-19.

Un gerente en Carolina de Norte relata lo difícil que ha sido la pandemia

Jeremy Shouse, gerente de un restaurante en Carolina del Norte, dijo que su horario fue marcadamente reducido en los primeros meses de la pandemia cuando el pequeño negocio tuvo que cerrar sus puertas.

Shouse, un hombre afroamericano de 33 años, dijo que el restaurante reabrió de nuevo, pero pasó de ganar más de 5 mil dólares al día antes de la pandemia a apenas 200 en algunos días.

“Un año después y las cosas no son las mismas”, dijo Shouse, que añadió que su salario ha bajado 20%.

El sondeo AP-NORC de 1,434 adultos fue conducido del 25 de febrero al 1 de marzo usando una muestra del AmeriSpeak Panel, de NORC, creado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error fue de más/menos 3.4 puntos porcentuales.

Con información de The Associated Press