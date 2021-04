Laura Saavedra: Estudiante ejemplar, empresaria y activista que sueña con ayudar

Laura Saavedra es una estudiante que se destaca en múltiples áreas, desde lo académico hasta la ayuda social, desde el activismo ambiental hasta el liderazgo estudiantil y empresarial. El esfuerzo y dedicación de esta joven alumna de último año de la Charlotte Country Day School rindió sus frutos y recibió dos importantes becas universitarias.

La joven recibió la prestigiosa y muy selectiva Beca Morehead-Cain para asistir a la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill. De hecho, es la séptima ganadora de esta beca en Country Day School en nueve años.

Si bien esto es un logro impresionante por si mismo, Laura recibió otra agradable sorpresa, al ser receptora de la extremadamente competitiva Beca de la Fundación Coca-Cola, uno de los máximos honores para los estudiantes de último año de la secundaria en el país.

La Beca de la Fundación Coca-Cola selecciona a menos de una sexta parte del 1 % de sus postulantes. Con ella, Laura recibirá $20,000 para postularse en la universidad de su elección, y fue aceptada en universidades tan selectivas como Stanford y Harvard.

Dado que la beca Morehead-Cain financia completamente todos los costos asociados con los estudios de pregrado en la UNC-Chapel Hill durante cuatro años e incluye programas adicionales, Laura ingresará a esa institución.

Laura, quien es de ascendencia colombiana, también fue seleccionada como una de las 20 personas más destacadas menores de 20 años de la lista “Listmaker Latinx 20 Under 20” del 2020.

En Country Day, Laura se convirtió en presidenta de la Alianza Hispana y/o Latinx (HOLA), fue miembro de la Junta de Estudios Internacionales, y formó parte de la Junta Ejecutiva de Conciencia de la Diversidad Estudiantil.

Sus sobresalientes notas académicas lograron que recientemente se incorpore a la Sociedad Cum Laude.

Por si todo esto fuera poco, es líder de grupo y próxima consultora de STEER (Students Teaching Equitable Education Reform), una empresa de consultoría dirigida por estudiantes que ayudó a crear, la cual recientemente recibió fondos de una subvención. Laura y su equipo están trabajando para lanzar oficialmente el proyecto pronto.

A pesar de su corta edad, Laura está dedicada a ayudar a la comunidad que la rodea. Se ha desempeñado como tutora voluntaria en el Levine Children’s Hospital y organizó un campamento de verano llamado: Aprende Jugando, para niños desfavorecidos.

Es copropietaria de By Immigrant Hands, una empresa de ropa que comenzó en septiembre del 2019 con el conocido empresario local, Manolo Betancur, para empoderar a los inmigrantes y aportar de regreso a su comunidad que le ha dado tanto a ella como a su familia.

Todos los ingresos de la empresa benefician a organizaciones sociales que apoyan las necesidades de los inmigrantes.

Además del empoderamiento por los inmigrantes, a Laura también le apasiona la crisis climática y sus múltiples efectos. Es co-coordinadora de Extinction Rebellion Youth Charlotte, una organización que se esfuerza por generar conciencia y combatir el cambio climático.

Aunque Laura maneja con éxito su vida académica y su lucha por el cambio social, debe lidiar con un dolor constante que la aqueja.

Hace cinco años sufrió una lesión jugando fútbol y, las cirugías y procedimientos médicos posteriores la dejaron con dolor crónico en la cadera.

“He pasado más de 1,819 días de mi vida caminando con un dispositivo de ayuda, empujándome en una silla de ruedas o montando un scooter. He visto a más de veinte médicos y diez terapeutas; me hicieron once resonancias magnéticas y tomé innumerables pastillas. Lo he hecho todo y estoy peor de lo que estaba, pero no dejaré de luchar”, escribió Laura en su solicitud de beca.