Laverne Cox revela que tiene novio: “Estoy enamorada de nuevo”

La actriz Laverne Cox, conocida por protagonizar proyectos como Orange is the New Black y Disclosure, entre otros, contó que actualmente tiene novio y que se encuentra muy feliz.

Fue durante una entrevista con el programa de Ellen DeGeneres que compartió esta información.

Luego de hablar sobre el coronavirus, la conductora estadounidense le preguntó a la actriz si era cierta la información de que había encontrado el amor durante la cuarentena, a lo que Cox contestó en tercera persona.

Laverne Cox está enamorada de nuevo, se siente increíble; el amor es algo increíble, sucede algo químico que es asombroso” dijo la actriz sobre su relación.

De acuerdo con Laverne Cox, su novio es una persona increíble y la relación se dio sin que ella lo planeara.

No pensé que sucedería, creí que simplemente sería un chico atractivo con el que estaría saliendo.

Además, Cox detalló que lleva aproximadamente seis meses saliendo con él y que la etiqueta o la palabra amor “sucedió entre noviembre y diciembre”.

Nunca había salido con una mujer trans. Lo que diré es que cuando eres famosa lo que quieres es que no le digan a nadie”, agregó Cox.

Si aún no has visto la entrevista, dale clic aquí para ver el diálogo completo en inglés y la forma en que Laverne Cox detalló que tiene novio.