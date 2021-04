Todo está listo para la Gran Final de la División de Honor Telcel Apertura 2021, donde los equipos LDM y Team Aze se enfrentarán en un cerrado duelo, donde no hay un claro favorito y puede significar también el inicio de una rivalidad entre ambos equipos en League Of Legends.

LDM y Team Aze, los dos finalistas de División de Honor Telcel Apertura 2021, que organiza LVP México (Grupo MEDIAPRO) preparan los últimos detalles previos a la gran final que se llevará a cabo el 4 de abril a las 15:00 horas y será transmitido vía Twitch.tv/LVPmex.

Recordemos que el Team AZE liderado por Markus “Ukkyr” Leuemberger se recuperó, luego de un inicio flojo en el torneo, y esto fue gracias a una gran coordinación y entendimiento que hubo en el equipo.

Además, el Team Aze podrá dejar atrás la mala racha que tienen, luego de perder tres Finales al hilo, pero enfrente tendrán a LDM, equipo que se ha ganado un lugar con un récord casi perfecto y un estilo de juego único.

“Entiendo en parte, porque es difícil ver equipos que tengan dos finales seguidas, pero nosotros tenemos tres seguidas, en una región donde hay miles de organizaciones donde la mayoría no está haciendo nada por la región y que haya un equipo que tenga nuestros logros, estamos hablando quizá del uno por ciento”, agregó Julián “Mataz” Cárdenas.

“Hay quizá tres o cuatro equipos que han metido tres finales seguidas, eso habla demasiado bien de Aze, también lo que hicieron en Free Fire, no es poco”, explicó.

LDM ha mantenido un nivel dominante prácticamente en toda la competencia, solo perdieron dos juegos y contra The Kings, a quien terminaron por eliminar en semifinales, ahora buscan coronarse y terminar con broche de oro el gran trabajo que hicieron.

Por su parte, el Team Aze no ve a sus rivales como un equipo perfecto, pero sí ven a dos equipos con el suficiente talento para demostrar que son dignos Campeones de la División de Honor Telcel.

“No veo a LMD nada perfectos, y no veo a ningún equipo en el mundo así, no hay mucho que evaluar, simplemente se van a encontrar dos equipos muy buenas, van a plantear su meta y su sinergia como grupo de trabajo, y ahí se verá a quién le apesta más, como dicen los mexicanos”, sentenció “Mataz”.

Finalmente, “Mataz”dio tres puntos importante a la comunidad Gamer para convertirse en un Pro Player, sueño que muchos jugadores quieren alcanzar y pocos logran obtener

“Tengo tres puntos importantes, no hay que olvidar tu salud, no puedes estar jugando 12 horas. No puedes descuidar tu vida social, es importante tener a tu gente cerca y por último los estudios, si consigues esos tres puntos, tienes muchas más oportunidades para ser gamer, porque serás una persona disciplinada”, concluyó “Mataz”.