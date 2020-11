Julio César Chávez Jr otra vez está inmerso en la polémica, esta vez, debido a que su combate ante Nicolás Masseroni a efectuarse el próximo viernes fue cancelado.

El pugilista mexicano y el argentino tenían pactado originalmente medirse el pasado sábado 21 de noviembre dentro de las 175 libras.

Sin embargo, Julito argumentó un supuesto sobrepeso del boxeador gaucho, lo que habría obligado a mover la fecha al 27 del mismo mes.

“La pelea se posterga para 2021, no nos pudimos poner de acuerdo, esa es la realidad”, dijo ‘El Bam Bam’.

“Hay puntos importantes que para mí no van y se posterga. Yo estoy listo para pelear, me preparé como nunca en mi vida, esa es la realidad, es un sueño que tengo desde muy chico, pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo”, insistió Masseroni (19 (19KOs)1-0).

El originario de Beccar, Buenos Aires, era el elegido por ‘El Hijo de la leyenda’, que quería una nueva pelea tras caer frente a Mario Cazares el pasado mes de septiembre.

Se espera que sea a principios del año próximo cuando se concrete este combate, el cual se desconoce si tendrá transmisión.

“El año que viene muy próximo vamos a estar peleando y vamos s a dar una buena pelea, yo seguramente meto una pelea antes, si me mirás estoy para pelear ya, pero bueno”, comentó Masseroni.

Julito lo aclaró

Pero a través de una historia de Instagram, Julito aclaró que él sí subirá al ensogado el 27 de noviembre.

“La pelea no se canceló. Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día”, dijo Chávez Jr.

“Todo sigue de igual manera. Así que nos vemos el viernes”, insistió.

Como prueba, Chávez mostró a sus seguidores el pantaloncillo que tiene preparado para la pelea.

El peleador oriundo de Ecuador mencionado por el mexicano es Boston Jeyson Minda, quien tiene un récord profesional de 24 victorias y tres derrotas.