El pasado 6 de octubre, un hombre llamó a la policía para denunciar el allanamiento de su casa y un presunto asalto.

Fue a las 4 de la tarde ese día cuando el Departamento de Policía de Asheville (APD) respondió a la denuncia emitida desde una residencia en Deaverview Road.

La persona que llamó, informó a los oficiales cuando llegaron que un sospechoso irrumpió en su apartamento con una pistola en mano y que se produjo un altercado entre los dos dentro de la casa.

Una investigación posterior realizada por detectives de la Sección de Investigaciones Criminales reveló recién que el allanamiento fue el resultado final de un asalto anterior en un estacionamiento cercano.

Ahí fue donde la persona que llamó originalmente a la policía agredió al otro hombre con un machete, causándole lesiones graves en la mano.

Como resultado de la investigación, los detectives han acusado a Jeremiah Tramell Jenkins, de 41 años y a Christopher Tillman Turner, de 40, ambos originarios de Asheville por sus acciones durante ambos incidentes.

2 charged in 10/6 assault/breaking & entering. One suspect was taken into custody, APD seeking help to locate second suspect, 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗲𝗿 𝗧𝗶𝗹𝗹𝗺𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗿𝗻𝗲𝗿 – armed & dangerous.

