Le llueven críticas a Kendall Jenner por hacer fiesta con 100 invitados

Kendall Jenner es fuertemente criticada por hacer una fiesta con 100 invitados en Halloween. Esto con motivo de su cumpleaños número 25. La modelo realizó la fiesta en una terraza y entre sus invitados tuvo a Justin Bieber, The Weeknd y Jaden Smith.

Kendall organizó una fiesta en Harriet’s Rooftop en la cima del hotel 1 en West Hollywood, California. La fiesta atrajo a 100 personas, incluido su novio, el jugador de la NBA Devin Booker, según datos deTMZ.

Entre los asistentes a la fiesta incluyeron celebridades como Justin Bieber, The Weeknd, Jaden Smith, Hailey Baldwin, Kanye West, Paris Hilton, Justine Skye, Quavo, Winnie Harlow, Saweetie y Doja Cat, según Entertainment Tonight. Obviamente no faltaron sus hermanas Kylie Jenner, Kim, Khloe y Kourtney Kardashian.

Pero parece ser que Kendall no escuchó las recomendaciones del gobierno en cuanto a la pandemia. A partir del 9 de octubre, el Departamento de Salud Pública de California anunció que están prohibidas las reuniones que incluyan a más de 3 familias. Esto incluye a todos los presentes, incluidos los anfitriones y los invitados. También cuando se trata de reuniones al aire libre.

Según reportes de ET todos los invitados, incluido el personal, tenían que realizarse una prueba rápida de COVID-19 antes de subir las escaleras hacia la terraza.

Aún así los fanáticos expresaron su decepción por la arriesgada reunión de la modelo.

“Ok, Kendall Jenner, soplar velas mientras un mesero enmascarado sostiene su pastel e intenta apartarse, fue en realidad lo más aterrador que vi en Halloween”, escribió una fan. El video fe compartido por su hermana Kylie en sus historias de Instagram.

Otra fan escribió: “Kendall Jenner realmente organizó una gran fiesta con todas esas celebridades sin máscaras en medio de una pandemia con una regla de ‘no redes sociales’ para que la gente no se enterara …”,

no but kendall jenner really threw a big ass party with all those celebrities without masks in the middle of a pandemic with a “no social media” rule so people wouldn’t find out about it…. pic.twitter.com/RcRSUEBQ5o

— ath⁷ (@jeonlvr) November 1, 2020