Le roban teléfonos a Luisito Comunica y denuncia a American Airlines

Esta mañana, Luisito Comunica compartió con sus seguidores en Instagram un viaje que realizó y que, durante su escala en Texas, se dio cuenta de que le robaron dos teléfonos, por lo que señaló como los responsables a American Airlines.

Fue a través de las historias en esta plataforma, donde tiene más de 23 millones de seguidores, que contó lo sucedido.

De acuerdo con el influencer y empresario, decidió documentar dos teléfonos, por si llegaba a perder alguno no quedarse incomunicado y tener otro de repuesto, pero su sorpresa fue que le abrieron la maleta y le robaron los dos teléfonos que llevaba.

Está feo, está un poco gracioso, entiendo, no los juzgaré si se ríen, pero es que me robaron en el aeropuerto, en el de México, estoy casi seguro.

Yo les conté que iba a traer varios teléfonos, por si me robaban, así no quedarme sin comunicación. Los había guardado en esta bolsa, pues qué creen, no están y peor tantito, me dejaron este teléfono.