Leanza Cornett, ex Miss América en 1993, murió este miércoles a los 49 años de edad a causa de una lesión cerebral, de acuerdo a la Organización Miss América.

Una caída por un resbalón en su casa detonó la lesión cerebral que le quitó la vida a Leanza Cornett, detalló un portavoz de la organización al medio NBC News.

“Leanza tenía un espíritu brillante y hermoso y su risa era contagiosa. Sabemos que ella significó mucho para muchos. Estamos devastados por esta pérdida repentina en nuestra familia de Miss América y sentimos mucho por su familia y amigos cercanos por su pérdida”, publicó la página de Facebook de Miss América.

Tras obtener la corona en Miss América 1993, Cornett se dedicó a hacer conciencia sobre el SIDA a través de campañas. Leanza también tuvo apariciones en la pantalla chica como estrella invitada en series como “Saved by the Bell: New Class”, “CSI: Crime Scene Investigation” y “Weeds”.

Mark Steins, exmarido de Cornett y expresentador de “Hogar y Familia”, expresó sus condolencias por la muerte de Leanza.

“Es con un gran pesar que comparto con ustedes el fallecimiento de mi ex esposa, Leanza, la madre de nuestros dos extraordinarios hijos Kai y Avery. Siempre recordaremos los maravillosos momentos que compartió durante su breve tiempo aquí en la tierra”, compartió en su cuenta de Instagram.