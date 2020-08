LeBron James y Lakers rinden homenaje a Chadwick Boseman

Chadwick Boseman se despidió de este mundo ayer de forma repentina, el mundo del deporte y los fans del actor se estremecieron al saber que el actor perdió la vida a la temprana edad de 42 años.

Diversas personalidades lamentaron la muerte de Boseman en redes sociales, uno de ellos fue LeBron James, quien envió un tremendo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Pero ahí no quedó el detalle de LeBron, hoy, antes del partido entre Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers, el “Rey” invitó a sus compañeros a hacer la señal característica de Black Panther.

LeBron honored Chadwick Boseman before the Lakers-Blazers game. 🕊 pic.twitter.com/xIFHJGPVY9

Tanto LeBron como sus compañeros se arrodillaron en la duela e hicieron la señal clásica con la que se saludan en Wakanda.

En el All Star Game del 2018, Victor Oladipo hizo un homenaje a Black Panther durante el Slam Dunk Contest, al ponerse una máscara del personaje que se la obsequió Boseman.

The NBA mourns the loss of Chadwick Boseman, a great friend of the NBA family. pic.twitter.com/DUbat6plz0

— NBA (@NBA) August 29, 2020