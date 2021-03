Legado de César Chávez en frases para recordar

César Chávez fue un líder campesino y activista de los derechos civiles en honor a quien se celebra un día para recordar su legado. Y algunas frases de César Chávez resumen la esencia de su lucha.

Una de ellas es la mítica “Sí se puede”, que se convirtió en el grito de campaña del presidente Barack Obama.

Otras de ellas dicen en pocas palabras el sentido de su trabajo:

Toda mi vida, he sido impulsado por un sueño, un objetivo, una visión: derrocar un sistema de trabajo agrícola en esta nación que trata a los trabajadores agrícolas como si no fueran seres humanos importantes. Los trabajadores agrícolas no son implementos agrícolas; no son bestias de carga para ser utilizadas y descartadas”.