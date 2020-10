LEGO es una compañía que siempre se caracteriza por lanzar modelos y juguetes innovadores, sí, sabemos que es con pequeñas piezas para armarlos, pero nos puede entretener por horas y horas.

La compañía apuesta por cualquier situación que vea rentable, desde Star Wars hasta los equipos de la NFL hechos en miniatura, o jugadores de futbol caracterizados en modelos LEGO.

Well well well, what do we have here? 😲

From @fendercustomshop- You knew it was coming! Brickcaster Guitar by Paul Waller and Building Block amp by Jim Dolmage. Both built using thousands of genuine LEGO®️ bricks#fendercustomshop #lego #guitar #fender #customshop #mrandmrsbrick pic.twitter.com/vJTJQRHo1d

— Mr and Mrs Brick (@mrandmrsbrick) January 27, 2019