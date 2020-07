Desde chico me acostumbré a comer las lentejas que preparaba mi mamá. Y me parecían riquísimas. Después de adulto he seguido con la costumbre de incluirlas en mi dieta regular, pero eso sí, preparo Lentejas veganas. Son más sanas e igual de nutritivas y muy fáciles de preparar.

Porque la forma más común y tradicional de prepararlas es con chorizo, morcilla, etc. Pero como las lentejas se llevan bien con muchos ingredientes, las podemos preparar sólo con vegetales y hortalizas, manteniendo su rico sabor y los valores nutritivos en una receta fácil para un plato muy saludable.

Las lentejas no necesitan remojo prolongado para su cocción, por lo tanto es un plato que se puede preparar de manera impulsiva, no planificada. Sin embargo es recomendable remojarlas mientras preparamos los ingredientes y así ahorramos algo de tiempo en su cocción.

Y siempre es una solución tenerlas a la mano en el congelador para esos momentos que no tenemos tiempo para cocinar o simplemente no queremos.

Listos para prepararlo? ¡Vamos adelante!

Ingredientes para 2:

1 paquete de 1 libra de lentejas (recomiendo las pardinas)

2 papas

2 zanahorias

½ pimiento rojo

1 pimiento verde

2 tomates grandes

2 cebollas grandes

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

1 puerro grande

4 tazas de agua o consomé de carne

Preparación de las lentejas veganas:

Ponemos las lentejas en un bol con agua fría y las dejamos en remojo mientras vamos preparando los ingredientes de este exquisito y práctico plato. Picamos las cebollas, el ajo, el puerro y los pimientos en trozos muy pequeños para que se vayan deshaciendo en la cocción y no se sientan a la hora de degustarlos. También pelamos las zanahorias, las papas y los tomates. Cortamos todo en pequeños trozos. En una olla profunda ponemos 1 cucharada de aceite de oliva y colocamos los dientes de ajo a sofreír, y luego de 2 minutos agregamos las cebollas, el puerro y sofreímos todo por 8 minutos. Añadimos los pimientos, las zanahorias en rodajas y los tomates y sofreímos durante 3 minutos más. Vertemos las lentejas ya escurridas en la olla y removemos nuevamente para que se junte todo bien, unos 3 minutos. Cubrimos con agua fría. Cuando lleve 30 minutos de cocción añadimos sal, pimienta al gusto, las papas y la hoja de laurel. Dejamos que se cocinen lentamente a fuego medio por 15 minutos más, removiendo de vez en cuando con la cuchara de madera.

Así de fácil. Sirvelo y a disfrutar de este apetitoso y nutritivo plato.

Bon appetit!