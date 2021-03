Leonard, primer cometa descubierto en 2021 ¿cuándo lo podrás ver?

El primer cometa descubierto en 2021, llamado Leonard, podría convertirse en el cometa más brillante de este año. El astrónomo Greg Leonard descubrió el cometa que ahora lleva su nombre, C / 2021 A1 (Leonard). Lo descubrió el 3 de enero de 2021 en el Observatorio Mount Lemmon en Arizona.

Cuando Leonard encontró la imagen del cometa, era un objeto extremadamente débil de magnitud 19. Eso es casi 160 mil veces más tenue que las estrellas más débiles visibles a simple vista. Pero la buena noticia es que el cometa podría ser visible a simple vista a finales de este año.

Los astrónomos informan que las imágenes del descubrimiento muestran una cola para el cometa, lo que sugiere que podríamos ver una bonita cola a medida que el cometa Leonard se acerca a la Tierra y al sol.

El cometa todavía está lejos, actualmente entre las órbitas de Júpiter y Marte, dirigiéndose hacia adentro. Alcanzará su aproximación más cercana al sol, alrededor del 3 de enero de 2022. Así que tendremos un año entero para ver cómo este cometa se vuelve cada vez más brillante, según el portal Space.

These Leonard images are starting to get insane!!

every pixel is 923 km/px

This might be an dusty big one pic.twitter.com/GIHkNSmKFd

— C/2021 A1 (Comet Leonard) (@Comet2021a1) March 14, 2021