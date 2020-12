Letitia Wright, de Black Panther, en medio de la polémica por video antivacunas

La actriz Letitia Wright, que tomó popularidad por su participación como Shuri en Black Panther, se encuentra en medio de la polémica luego de replicar un video antivacunas.

La estrella, que fue compañera de Chadwick Boseman e interpretó a su hermana en la cinta de superhéroes, se envolvió en una polémica en Twitter, donde compartió un enlace a un video de YouTube que cuestiona si la gente debería aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y la seguridad de esta.

Los usuarios de esta red social, donde la actriz tiene más de 367 mil seguidores, criticaron a Letitia Wright por usar su plataforma para compartir información que no está verificada.

El video, cuyo enlace ya fue eliminado de la cuenta de Twitter de la actriz, era una discusión del canal On The Table, donde el presentador, Tomi Arayomi, opinaba sobre la eficacia de las vacunas, los riesgos y los ingredientes que se utilizan.

La actriz británica, que actualmente protagoniza Small Axe, contestó rápidamente que ella no está en contra de las vacunas, sino que cree importante cuestionarse sobre ellas.

Además, la actriz de 27 años dijo que su intención no era herir a nadie.

my intention was not to hurt anyone, my ONLY intention of posting the video was it raised my concerns with what the vaccine contains and what we are putting in our bodies.

Nothing else.

— Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020