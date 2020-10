Levantan vistoso muro con las mentiras de Trump en Nueva York

En búsqueda de exponer a todos y a todas las mentiras que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el director de una emisora de radio independiente en Brooklyn, Tom Tenney, diseñó un mural de 15 metros de largo por 3 de alto con cada una de sus acotaciones colocadas como un gran rompecabezas de manera cronológica y por colores.

El muro se alzó en medio de las elecciones que comenzaron con los votos por adelantado, de acuerdo con Lynxotic.

In Brooklyn this weekend, @radiofreebk erected a 50-foot-long mural featuring every claim listed in our database of Trump's false or misleading claims, color-coded by subject. The database is also the source of our best-selling book, "Donald Trump and His Assault on Truth" pic.twitter.com/ey70JZ3Feh

Las acotaciones del presidente que se encuentran pintadas azul claro tratan sobre inmigración mientras que las azul oscuro sobre política exterior. Las rojas son su biografía, el verde el coronavirus, las violetas el crimen.

Las mentiras son todas las que ha dicho desde que entró al poder en la Casa Blanca en 2017.

“Afroamericanos (…) el desempleo ha alcanzado sus niveles más bajos en la historia de nuestro país”, es otra de las mentiras.

Sin embargo, la idea original no era diseñar un muro.

And to see @RadioFreeBK's wall of all of President Trump’s 20,000 lies since he took office. pic.twitter.com/iq7Hf918Gy

— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 4, 2020