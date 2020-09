Después de una revisión adicional a la petición de organizaciones a favor de estudiantes indocumentados, la corte federal decidió que la Ley CARES solo apoyará a los grados de kinder a 12 grado de escuelas públicas y privadas.

A pesar de que la noticia sigue siendo alentadora en medio de la pandemia de coronavirus, la Ley CARES no respaldará a estudiantes indocumentados de colegios y universidades en la mayoría de los estados.

“Esta decisión judicial sigue siendo una victoria para nuestras comunidades porque impide que el Departamento de Educación transfiera fondos de las escuelas públicas a las privadas K-12. Sin embargo, el fallo de la corte no abarca toda la Regla y, por lo tanto, no se aplica a los fondos relacionados con universidades y institutos o estudiantes indocumentados”, dijo José Alonso Muñoz de la organización United We Dream.

Pero no todo son malas noticias, hay excepciones que sí benefician a los estudiantes universitarios indocumentados, como el fallo en favor de colegios comunitarios de California, Washington y Massachusetts.

El primer fallo dio esperanza a todos

El Departamento de Educación había anunciado que, en cumplimiento de un fallo del Tribunal del Distrito de Columbia, su regla de no apoyar a los estudiantes indocumentados por medio de la Ley CARES ya no sería válida.

Dicho anuncio fue una victoria después de que United We Dream logró que más de 260 organizaciones exigieran al Departamento de Educación y a la secretaria Betsy DeVos echar atrás la excluyente norma.

Cuando el panorama se aclaraba para los estudiantes indocumentados, la segunda revisión deja a la deriva a miles de universitarios que no cuentan con los recursos suficientes para continuar su estudios.

“La regla establecida por la secretaria DeVos para prohibir la financiación de los estudiantes indocumentados es insensible e innecesaria, ¡y seguimos exigiendo que ella y el Departamento de Educación la retiren!”, agregó Muñoz.